“Punito un sistema”: penalizzazione Juventus, il caso si ‘riapre’

Penalizzazione, il caso, adesso, si ‘riapre’. Ecco di cosa si tratta in dettaglio. Tutti gli aggiornamenti della situazione.

Come riportano da ‘tuttojuve.com’, Il Napoli si trova sotto la lente d’ingrandimento per la presunta accusa di falso in bilancio che coinvolge il presidente Aurelio De Laurentiis. L’inchiesta, legata alla trattativa per Victor Osimhen, potrebbe portare conseguenze disciplinari per il club partenopeo. A chiarire i possibili sviluppi della vicenda è l’avvocato esperto di diritto sportivo, Eduardo Chiacchio, intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

Chiacchio ha spiegato il procedimento che potrebbe seguire la Procura della FIGC: “La Procura richiederà gli atti e procederà a valutazioni preliminari. Se ritenuto opportuno, saranno avviate investigazioni federali con l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per stabilire la regolarità o meno delle condotte dei soggetti coinvolti“.

Parla l’avvocato: “Nel caso della Juventus fu punito un sistema”

Riguardo alla questione Osimhen, Chiacchio ha sottolineato che la Procura federale non ha riaperto il caso perché non ha riscontrato nuovi elementi rispetto alla precedente assoluzione del club. Pertanto, rimane da valutare se eventuali nuovi sviluppi possano determinare un intervento sanzionatorio.

Alla domanda se il Napoli rischi una penalizzazione in classifica, l’avvocato ha fornito un’importante distinzione rispetto al caso Juventus, che si concluse con una pesante penalizzazione per il club bianconero: “Solo in un caso si è determinato questo effetto, e mi riferisco alla vicenda che coinvolse la Juventus, dove fu accertato e punito un sistema di plusvalenze fittizie con numerosi episodi documentati. La Procura federale dimostrò la sistematicità di tali pratiche“.

Secondo Chiacchio, la situazione attuale del Napoli appare diversa poiché si tratterebbe, se confermato, di un episodio isolato, e le eventuali valutazioni della Procura federale saranno decisive per stabilire la natura del comportamento contestato. In attesa di ulteriori sviluppi, la vicenda resta aperta e suscettibile di nuove analisi.