UFFICIALE Juventus, partita rinviata: ecco quando si giocherà

Ufficiale il rinivio della partita, ecco, quindi, quando si giocherà il match dei bianconeri: tutti i dettagli.

La Lega Pro ha ufficializzato, attraverso il comunicato n. 58/DIV dell’11 novembre 2024, il rinvio della partita tra Juventus Next Gen e Turris, originariamente in programma per sabato 16 novembre 2024. La decisione di posticipare la sfida è stata presa per motivazioni ancora non rese note pubblicamente, ma rappresenta un cambio di programma che richiederà adeguamenti logistici e organizzativi da parte delle due squadre.

La gara verrà recuperata mercoledì 27 novembre 2024, con fischio d’inizio fissato per le ore 15:00. La Juventus Next Gen, formazione che rappresenta il progetto bianconero dedicato ai giovani talenti e alle seconde squadre, affronterà dunque la Turris in una data infrasettimanale. La sfida promette di mantenere il suo fascino, con entrambe le squadre desiderose di accumulare punti preziosi nella corsa al campionato di Serie C.

Rinviata Juventus Next Gen-Turris: si gioca il 27 novemmbre

Il rinvio della partita potrebbe avere ripercussioni sia sul piano fisico che strategico per le due compagini. La Juventus Next Gen dovrà ora affrontare un mese di novembre con un calendario ancora più fitto, il che potrebbe comportare una gestione oculata delle energie e delle rotazioni da parte dello staff tecnico. Anche la Turris sarà chiamata a riorganizzarsi in vista della nuova data, garantendo la massima competitività.

I tifosi delle due squadre possono segnare la nuova data sul calendario: mercoledì 27 novembre alle ore 15:00 sarà il momento di ritrovarsi per supportare i propri colori. La speranza è che la sfida possa offrire spettacolo e intensità, come nella tradizione delle competizioni di Serie C, contribuendo ulteriormente alla crescita del progetto Juventus Next Gen e alla competizione sempre vibrante offerta dalla Turris.

Questo il comunicato della Juventus sul proprio sito ufficiale: “La Lega Pro, con il comunicato n. 58/DIV dell’11 novembre 2024, ha reso noto il rinvio della gara Juventus Next Gen-Turris in programma sabato 16 novembre 2024. La sfida tra la formazione bianconera e quella campana si disputerà mercoledì 27 novembre alle ore 15:00“.