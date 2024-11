Calciomercato Juventus, Douglas Luiz nell’affare: scambio in Premier League

Douglas Luiz nell’operazione? Scambio nel campionato inglese. Ecco cosa potrebbe succedere. Tutti i dettagli della situazione.

Tra gli arrivi più attesi dell’ultima sessione di mercato, Douglas Luiz sembra aver disatteso le aspettative della Juventus. Il brasiliano, costato 26 milioni di euro più due contropartite tecniche – portando il valore complessivo dell’operazione a circa 50 milioni – non ha brillato come sperato. Il prezzo del cartellino, imposto dall’Aston Villa, sembrava giustificato dai numeri e dalle prestazioni in Premier League, dove lo scorso anno il classe ’98 aveva segnato nove reti. Tuttavia, in bianconero, il rendimento è stato decisamente sotto le attese.

Il centrocampista brasiliano ha mostrato difficoltà nell’adattarsi al gioco della Juventus. Non solo è rimasto ai margini nelle scelte di Thiago Motta, che gli ha preferito Locatelli e Thuram, ma ha anche faticato a trovare il ritmo partita. La sua presenza in campo ha spesso generato più problemi che soluzioni, tra rigori procurati, qualche occasione sciupata e alcune decisioni arbitrali controverse. Le speranze riposte in lui come una delle colonne del nuovo corso bianconero sembrano al momento svanite. Per giunta, gli infortuni ne hanno limitato ulteriormente l’impatto, trasformandolo da promessa a possibile sacrificabile già nel prossimo mercato.

Douglas Luiz sul mercato: scambio con Beto

La Juventus, intenzionata a rinforzare il reparto offensivo, sta valutando di sacrificare Douglas Luiz in uno scambio che potrebbe riportare in Serie A un volto noto. Secondo le ultime indiscrezioni, Giuntoli avrebbe messo nel mirino Beto, attaccante portoghese ex Udinese, attualmente in forza all’Everton. Il giocatore, che non ha brillato nella sua avventura inglese come sperato, rappresenterebbe una soluzione ideale per il ruolo di vice-Vlahovic, considerata anche l’assenza temporanea di Milik.

L’ipotesi di uno scambio di prestiti tra Luiz e Beto sembra essere al vaglio dei due club, con l’obiettivo di offrire una seconda chance a entrambi i giocatori nei rispettivi campionati. Per la Juventus, l’arrivo di un bomber con esperienza in Serie A sarebbe un grande vantaggio, soprattutto nel caso in cui Vlahovic dovesse lasciare Torino a fine stagione. Tuttavia, c’è un ostacolo: Douglas Luiz non sarebbe convinto di un ritorno immediato in Inghilterra, preferendo forse altre opzioni per rilanciarsi.

La Juventus, alle prese con la necessità di risolvere i problemi offensivi, potrebbe comunque insistere su un’operazione che consenta di migliorare l’efficacia sotto porta. Con l’obiettivo di evitare un calo di competitività, Giuntoli sta cercando soluzioni rapide e strategiche, anche se non sarà facile convincere tutte le parti coinvolte.