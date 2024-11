Dall’Inter alla Juventus: via libera alla formula del prestito

Adesso il giocatore potrebbe arrivare con la formula del prestito. Tutti i dettagli della potenziale operazione in corso.

L’Arsenal potrebbe cedere Jakub Kiwior in prestito durante la sessione di calciomercato di gennaio. Secondo alcune indiscrezioni, il difensore polacco, classe 1999, sarebbe pronto a lasciare Londra per ottenere più minuti in campo, dopo un periodo di scarso utilizzo sotto la guida di Mikel Arteta.

Kiwior, arrivato all’Emirates nel gennaio 2023, ha un contratto fino al 2028 e ha totalizzato 45 presenze con i Gunners, di cui solo 26 da titolare. Il difensore è attualmente considerato una seconda scelta rispetto a compagni come Riccardo Calafiori e Takehiro Tomiyasu, il che ha portato a un ridotto impiego nelle recenti competizioni.

Kiwior, addio in prestito a gennaio: la Juve sfrutta l’occasione

Diversi club italiani, tra cui Juventus, Milan e Inter, starebbero monitorando con attenzione la situazione di Kiwior. Per le squadre della Serie A, il difensore rappresenterebbe un’opzione interessante per rinforzare il reparto arretrato, ma difficilmente potrebbero permettersi un trasferimento a titolo definitivo nel mercato di gennaio. Un prestito con riscatto condizionato potrebbe quindi essere la soluzione più probabile. Tuttavia, l’Arsenal preferirebbe una cessione definitiva per monetizzare, riconoscendo che tale opzione potrebbe essere complessa da concretizzare durante il mercato invernale.

Anche club spagnoli come Villarreal e Siviglia hanno manifestato interesse, rendendo il futuro di Kiwior oggetto di contesa tra diverse realtà europee.

La decisione finale dei Gunners potrebbe dipendere dalle condizioni della rosa a gennaio e dal recupero completo di altri giocatori chiave, ma il desiderio del difensore di rilanciarsi sembra un punto centrale nella trattativa. Un suo ritorno in Italia, dove ha già militato con lo Spezia, potrebbe rappresentare un passo cruciale per la sua carriera. Jakub Kiwior, nonostante un inizio promettente con l’Arsenal, si trova in una situazione complessa che potrebbe condurlo verso un nuovo capitolo nel corso della prossima finestra di mercato. Arrivato con aspettative elevate, il difensore polacco ha mostrato buone qualità, specialmente nella costruzione del gioco e nella gestione del pallone sotto pressione, caratteristiche che lo avevano già reso interessante durante la sua esperienza con lo Spezia in Serie A. Tuttavia, la competizione interna all’Arsenal e l’emergere di altri giocatori di profilo simile lo hanno relegato a un ruolo marginale.