Juventus, arriva il risarcimento: come cambia il mercato

Juventus, arriva così il risarcmento. Tutti i dettagli di come può cambiare il mercato bianconero. Le novità della situazone.

La Juventus è pronta a ricevere un risarcimento significativo dalla FIFA in seguito al grave infortunio subito da Cabal durante il ritiro con la Nazionale. Come da prassi in situazioni simili, il Club Protection Programme della FIFA interviene per tutelare le società che si trovano a dover affrontare lunghe assenze dei propri giocatori a causa di impegni internazionali.

Il risarcimento che il club bianconero riceverà ammonta a 1,7 milioni di euro, una cifra calcolata sulla base dello stipendio lordo del giocatore, rapportato al periodo di inattività previsto. Un’iniezione economica non da poco, soprattutto in un contesto dove gli infortuni pesano notevolmente sulla gestione sportiva e finanziaria di una stagione.

La Fifa risarcisce la Juventus per l’infortunio di Cabal

Tuttavia, il denaro sarà effettivamente “riscattabile” solo quando Cabal sarà completamente guarito e in grado di tornare a disposizione della squadra. La FIFA, infatti, riconosce il risarcimento solo a guarigione ultimata, garantendo un supporto che mira a bilanciare le spese del club durante il periodo di indisponibilità del giocatore.

Questo tipo di tutela offerta dalla FIFA tramite il Club Protection Programme rappresenta un meccanismo di protezione essenziale per le società calcistiche, specialmente per quelle che investono ingenti risorse su talenti impegnati anche a livello internazionale. Nel caso specifico della Juventus, l’assenza di Cabal si traduce in una perdita significativa sul piano sportivo, ma il supporto economico attutisce, almeno in parte, l’impatto finanziario della sua lunga indisponibilità.

Il risarcimento non cambierà, però, le strategie sportive del club, che ora dovrà fare i conti con l’assenza del difensore e valutare come riorganizzare il reparto. Non si esclude che, in vista del mercato invernale, la Juventus possa essere costretta a cercare rinforzi per compensare questa delicata situazione. In attesa del rientro di Cabal, il risarcimento della FIFA rappresenta un aiuto concreto, ma resta il fatto che per il club bianconero sarà essenziale non solo pianificare il ritorno del giocatore in condizioni ottimali, ma anche rafforzare la rosa per garantire competitività durante la sua assenza.