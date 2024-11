Calciomercato Juventus, chiusura UFFICIALE: bomber ‘bloccato’

Chiusura UFFICIALE, adesso il bomber d’attacco è ‘bloccato’. Tutti i dettagli dell’operazione riguardo l’attaccante.

Il direttore tecnico dell’Udinese, Gianluca Nani, ha messo fine a ogni speculazione riguardante due dei giocatori più discussi della rosa friulana, Bijol e Lucca, dichiarando al Messaggero Veneto che entrambi non lasceranno il club nel mercato di gennaio. “Bijol e Lucca non sono in vendita a gennaio. Rimarranno con noi“, ha affermato con fermezza Nani, chiudendo di fatto ogni possibilità di trasferimento durante la prossima sessione di mercato.

La notizia giunge in un periodo di crescente interesse per i due giocatori. Jaka Bijol, solido difensore centrale, ha attirato l’attenzione di diverse squadre grazie alle sue prestazioni convincenti, che lo hanno reso uno dei pilastri della difesa bianconera Lucca, invece, rappresenta una delle giovani promesse del calcio italiano e ha dimostrato il suo valore con una serie di prestazioni promettenti, tanto da essere seguito da club importanti sia in Serie A che all’estero.

Nani chiude le porte a Bijol e Lucca per gennaio

La decisione dell’Udinese di non privarsi dei due giocatori a gennaio riflette una strategia mirata a mantenere una rosa competitiva per il prosieguo della stagione. Nani, infatti, ha ribadito la volontà del club di proseguire il percorso di crescita con Bijol e Lucca, considerati elementi fondamentali per il progetto tecnico. La scelta di trattenerli, nonostante le possibili offerte, sottolinea l’ambizione dell’Udinese di consolidare la propria posizione in campionato e di puntare su un mix di esperienza e giovani talenti per costruire il proprio futuro.

Questa posizione forte e chiara del direttore tecnico vuole probabilmente anche placare le voci di mercato e offrire stabilità all’ambiente friulano, garantendo così che le attenzioni dei giocatori rimangano focalizzate esclusivamente sul campo. Tuttavia, il mercato è spesso imprevedibile, e sarà interessante osservare se l’Udinese riuscirà a mantenere questa linea dura o se eventuali offerte irrinunciabili potranno rimettere tutto in discussione.

Per ora, i tifosi bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo: Bijol e Lucca resteranno a disposizione della squadra, per continuare a dare il proprio contributo nella stagione in corso.