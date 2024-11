Inter-Juventus, destinazione segnata: arrivano nella Capitale

Arrivano nella Capitale. il club in pole per ingaggiare il difensore e battere la concorrenza estera. Tutti i dettagli.

Il Chelsea ha avviato trattative attive per il trasferimento di Jonathan Tah, difensore centrale del Bayer Leverkusen, con l’obiettivo di superare la concorrenza di squadre del calibro del Manchester United. Secondo fonti vicine a CaughtOffside, i Blues sarebbero al momento favoriti per assicurarsi il giocatore, il cui contratto con il club tedesco scadrà a fine stagione. Questo rende Tah tecnicamente libero di negoziare con squadre estere a partire da gennaio.

Il club londinese sta accelerando i contatti per posizionarsi in una situazione di forza rispetto ai rivali, tra i quali figurano anche Newcastle, Tottenham, Bayern Monaco, Juventus e Real Madrid. Il 28enne Tah è considerato uno dei migliori difensori centrali della Bundesliga e la sua eventuale partenza rappresenterebbe una perdita significativa per il Leverkusen, che sta ancora cercando di convincerlo a restare.

Chelsea in pole per ingaggiare Jonathan Tah

Il club londinese sta accelerando i contatti per posizionarsi in una situazione di forza rispetto ai rivali, tra i quali figurano anche Newcastle, Tottenham, Bayern Monaco, Juventus e Real Madrid. Il 28enne Tah è considerato uno dei migliori difensori centrali della Bundesliga e la sua eventuale partenza rappresenterebbe una perdita significativa per il Leverkusen, che sta ancora cercando di convincerlo a restare.

La strategia del Chelsea è chiara: rafforzare la difesa, un reparto che in questa stagione ha mostrato qualche lacuna, con prestazioni altalenanti da parte di giocatori come Axel Disasi e Benoit Badiashile. Tah potrebbe rappresentare una soluzione ideale, portando con sé esperienza e qualità. Sebbene non sia giovanissimo, il suo arrivo a parametro zero la prossima estate sarebbe un’opportunità di mercato vantaggiosa per il Chelsea, che in passato ha già saputo trarre il massimo da operazioni simili, come dimostrato dall’ingaggio di Thiago Silva.

Il difensore tedesco non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro, ma pare aperto a nuove sfide nella sua carriera. Se i Blues riusciranno a superare la concorrenza, l’acquisizione di Tah potrebbe rivelarsi un’operazione strategica per consolidare il reparto difensivo. In sintesi, l’eventuale ingaggio di Tah rappresenta per il Chelsea un’occasione per rinforzare la rosa e ripetere il colpo riuscito con Thiago Silva. Resta ora da vedere chi tra le grandi d’Europa riuscirà a convincere il difensore tedesco a vestire i propri colori.