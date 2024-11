Non solo Kvara, Giuntoli ‘tenta’ un altro napoletano: risposta e chiusura

Calciomercato Juventus, non solo Kvara: Giuntoli ha tentato un altro napoletano. Risposta e chiusura immediata. Ecco la situazione

Nei giorni scorsi, anzi per essere precisi proprio nella giornata di ieri, è esplosa una vera e propria bomba di mercato: Giuntoli, secondo quanto è stato riportato da Kiss Kiss Napoli, avrebbe messo nel mirino Kvara, la punta esterna di Antonio Conte.

Il direttore dell’area tecnica della Juventus, si è detto, potrebbe investire i soldi di una possibile cessione di Vlahovic (qui l’esito degli esami ai quali, oggi, si è sottoposto il centravanti serbo), per tentare l’assalto a quel giocatore che proprio Giuntoli ha portato in azzurro, scommettendo su quella che era una promessa, poi diventato uno dei migliori giocatori in circolazione nel campionato italiano e non solo. Ma non ci sarebbe solamente il georgiano nel mirino, secondo calciomercato.it. E andiamo a vedere su quale altro azzurro avrebbe acceso i riflettori il dirigente bianconero.

Calciomercato Juventus, Giuntoli ci ha provato per Anguissa

Il giornalista del sito citato prima, Maurizio Russo, ha scritto questo sul proprio profilo socia: “Accelerata sul rinnovo di Frank Anguissa dopo che Giuntoli ha provato a fare un sondaggio con l’entourage del mediano camerunese, per capire se ci fosse la possibilità di portarlo alla Juventus”.

Eccolo l’altro colpo che avrebbe voluto fare Giuntoli. Ma in questo caso, a differenza di quanto c’è con Kvara – il rinnovo è ancora in alto mare – in questo caso il Napoli ha deciso di accelerare per far mettere al centrocampista nero su bianco e chiudere, di fatto, le porte ad un possibile addio verso Torino.