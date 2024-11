Offerta irrinunciabile: dalla Juve al Milan a gennaio

Offerta irrinunciabile. Dalla Juventus al Milan. Ecco cosa potrebbe succedere nel mercato invernale: tutti i dettagli.

Il futuro di Jakub Kiwior all’Arsenal sembra essere in bilico con l’avvicinarsi della finestra di mercato di gennaio. Secondo indiscrezioni recenti, i Gunners sarebbero disposti a prendere in considerazione offerte ragionevoli per il 24enne difensore polacco, che ha vissuto un inizio di stagione complicato sotto la guida di Mikel Arteta.

Nonostante in passato Kiwior sia stato una pedina importante per l’allenatore spagnolo, quest’anno il suo minutaggio è drasticamente calato. Il difensore ha accumulato solo 321 minuti in campo in sette presenze complessive, e ha iniziato dal primo minuto solo due partite, entrambe in Coppa di Lega contro Preston e Bolton. Questo dato evidenzia la difficoltà di Kiwior nel ritagliarsi uno spazio significativo nella formazione, con Arteta che sembra preferire altre soluzioni difensive.

Kiwior se ne va a gennaio: c’è la Juventus

Con la sessione di mercato di gennaio ormai alle porte, la prospettiva di un trasferimento potrebbe essere concreta per Kiwior. Il Milan sarebbe tra le squadre più interessate a un eventuale prestito del difensore, un’opzione che potrebbe offrire al polacco l’opportunità di rilanciarsi in Serie A, dove si è già fatto notare durante la sua esperienza con lo Spezia. Altri club di primo piano come Napoli, Bologna, Juventus, Villarreal e Marsiglia avrebbero manifestato interesse per il difensore, rendendo il mercato di gennaio particolarmente interessante per lui.

Arrivato all’Arsenal nel gennaio 2023 per una cifra vicina ai 20 milioni di sterline, Kiwior non è riuscito a imporsi come titolare indiscusso. L’interesse di club italiani sottolinea il valore che il giocatore ha ancora nel panorama europeo, ma non è chiaro quanto l’Arsenal sarebbe disposto ad accettare per lasciarlo partire, sebbene un trasferimento a condizioni vantaggiose potrebbe essere esplorato dai dirigenti londinesi.

Secondo il giornalista dell’Arsenal, Charles Watts, il destino di Kiwior potrebbe effettivamente portarlo verso un ritorno in Italia, poiché l’Arsenal sarebbe aperto a valutare le offerte che dovessero arrivare. “Con la finestra di gennaio che si avvicina rapidamente, penso che vedremo molte storie che collegheranno Jakub Kiwior con un ritorno in Italia“, ha dichiarato Watts nella sua rubrica per The Daily Briefing. Una scelta che, se confermata, potrebbe offrire a Kiwior una nuova chance per esprimere tutto il suo potenziale.