Juventus respinta: comunicazione da 35 milioni

Juventus, adesso, è arrivata la comunicazione. 35 milioni il prezzo. Tutti i dettagli della situazione, ecco cosa può succedere.

La pausa per le Nazionali, l’ultima del 2024, si conferma un periodo delicato per la Juventus, alle prese con infortuni e voci di mercato. Tra le novità più rilevanti, spicca lo stop di Dusan Vlahovic: il bomber serbo, fermatosi durante gli impegni con la sua Nazionale, ha svolto ieri gli esami al ‘J Medical’ che hanno escluso lesioni, ma lo terranno lontano dal campo per la sfida di sabato contro il Milan. Il recupero in vista della cruciale gara di Champions League contro l’Aston Villa sarà valutato nei prossimi giorni.

Nel frattempo, il tecnico Thiago Motta deve fronteggiare un’emergenza infortuni sempre più pesante. Oltre a Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Arek Milik, gli stop prolungati di Gleison Bremer e Juan Cabal complicano ulteriormente la gestione della rosa. Per i due difensori, entrambi vittime di gravi problemi alle ginocchia, la stagione sembra ormai compromessa. L’allarme in difesa ha spinto Cristiano Giuntoli e il team mercato della Juventus a intensificare la ricerca di un rinforzo per gennaio. Tra i profili sondati spiccano nomi noti come Milan Skriniar, ai margini del progetto PSG, ma l’operazione si prospetta complessa a causa dei costi elevati. Ma non solo lui è in lista.

Antonio Silva, nuovo nome per la difesa della Juventus

Tra le idee emerse nelle ultime ore, c’è quella di Antonio Silva, giovane talento del Benfica e della Nazionale portoghese. Il 21enne, considerato uno dei difensori più promettenti d’Europa, è stato recentemente relegato in panchina dal tecnico Bruno Lage, che gli ha preferito Nicolas Otamendi e Tomas Araujo.

Nonostante ciò, secondo le indiscrezioni, il Benfica non avrebbe intenzione di cedere Silva a gennaio. Il club lusitano, in piena corsa per gli obiettivi stagionali, ritiene la sua permanenza fondamentale, soprattutto in caso di partenza di Otamendi verso l’Argentina. Anche un prestito oneroso con diritto di riscatto, come nel caso di Francisco Conceição, appare difficile da concretizzare.

L’estate scorsa, il Benfica aveva rifiutato un’offerta da 35 milioni di euro più 15 milioni di bonus dal Newcastle, dimostrando la volontà di trattenere il giocatore. Per gennaio, la situazione non sembra destinata a cambiare, mentre in estate un’offerta intorno ai 30-35 milioni potrebbe essere presa in considerazione. La Juventus si trova dunque di fronte a un bivio: puntare su un difensore di sicura esperienza come Skriniar o Andersen, o investire su un giovane di prospettiva come Antonio Silva. Le prossime settimane saranno decisive per delineare le strategie di mercato, con l’obiettivo di dare a Thiago Motta le risorse necessarie per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.