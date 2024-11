L’annuncio gela la Juve: salta l’affare, bianconeri senza parole

Senza indugiare troppo, è giunto il messaggio diretto e chiaro sul futuro del calciatore. La Juventus vede sfumare un obiettivo: e ora cosa farà?

Il calciomercato di riparazione potrebbe rappresentare una tappa rilevante per il percorso stagionale e futuro della Juventus. Alcune necessità, infatti, sono emerse a campionato in corso, trattandosi del primo approccio reale del tecnico Thiago Motta alla guida della formazione bianconera. Inoltre, alcuni incidenti di percorso come l’infortunio di Gleison Bremer, hanno reso necessaria una riprogrammazione degli affari da realizzare per portare avanti una stagione proficua e al minimo delle debolezze.

Perciò il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a gennaio si adopererà verosimilmente per un attaccante, che possa accompagnare gli sforzi di Dusan Vlahovic come faro del reparto offensivo, ma si dedicherà anche all’ingresso in rosa di un nuovo difensore, che garantisca muscoli e tecnica.

In tal senso un nome è già venuto fuori. Una recente vecchia conoscenza del calcio italiano, il quale ha dimostrato di poter divenire uno dei profili più importanti internazionalmente e già ben noto alla Juventus. Si tratta dell’ex Genoa, Radu Dragusin, il quale è cresciuto nel settore giovanile bianconero prima dell’avventura col Grifone, intervallata da due brevi parentesi con Samp e Salernitana, e la decisione di trasferirsi al Tottenham circa un anno fa. Tuttavia riportare in Serie A il difensore classe 2001 della Nazionale rumena non sembra cosa facile.

La Juventus riporta Dragusin in Serie A? Le parole dell’agente

Radu Dragusin è stato sondato sia dalla Juventus che dal Napoli, alla ricerca di un altro calciatore da inserire nelle retrovie, perciò potrebbe essere un volto protagonista dei tavoli del calciomercato invernale. Tuttavia le recenti dichiarazioni dell’agente in realtà ridimensionerebbero gli entusiasmi e ristabilirebbero il reale stato dei fatti. Il procuratore Florin Manea, intervenuto a ‘TeleCapri’, ci ha tenuto a chiarire che per il suo assistito rappresenta un onore essere considerato da squadre come Napoli e Juventus, ma al momento si tratterebbe soltanto di rumor di mercato.

Per gennaio sarebbe da escludere un addio anticipato al Tottenham, sebbene abbia raccolto appena nove presenze con gli Spurs fra campionato, Coppa di Lega inglese ed Europa League. L’agente, infatti, conclude: “Siamo concentrati sul percorso attuale e Dragusin ha ancora cinque anni di contratto. Non è facile imporsi da subito in un top club e ha appena 22 anni. A gennaio non si muove. Poi se durante la stagione non dovesse praticamente giocare, a giugno si faranno altre valutazioni”. Insomma, per l’inizio del 2025 il Ds Giuntoli sembra costretto a virare altrove.