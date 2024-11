Retrocessione galeotta: alla Juventus a prezzo di saldi

Alla Juventus potrebbe arriva un giocatore importante già a gennaio, così il club eviterebbe la retrocessione: lo scenario.

Le difficoltà economiche che stanno affliggendo l’Olympique Lione potrebbero costringere il club francese a cessioni dolorose durante la finestra di mercato invernale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società rischia di retrocedere d’ufficio in Ligue 2 se non riuscirà a sistemare i conti. Questa situazione spinge il Lione a mettere sul mercato diversi giocatori, tra cui Nicolás Tagliafico, il terzino sinistro argentino.

Campione del mondo con l’Argentina nel 2022, Tagliafico potrebbe lasciare il Lione per una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro. Si tratta di un’opportunità che sta attirando l’attenzione di diversi club, tra cui la Juventus, con Cristiano Giuntoli pronto a valutare l’operazione.

Tagliafico alla Juve per 5 milioni: arriva a gennaio

Il 31enne difensore, abile sia come terzino sinistro che come centrale in una difesa a tre, rappresenterebbe un profilo ideale per la Vecchia Signora. Con Cabal e Bremer fuori, Tagliafico garantirebbe esperienza, duttilità tattica e solidità.

Tagliafico non è l’unico nome sul taccuino di Giuntoli. La Juventus tiene monitorate anche altre opzioni, tra cui André Silva e Jakub Kiwior. Il portoghese, assistito da Jorge Mendes, potrebbe essere un innesto di qualità per rinforzare il reparto arretrato con la sua capacità di giocare da centrale. L’altro profilo caldo è Kiwior, attualmente all’Arsenal. Il polacco, seguito anche in estate, potrebbe arrivare in prestito fino al termine della stagione, con un’opzione per il riscatto.

Con un budget limitato, la Juventus sta cercando soluzioni intelligenti per migliorare la rosa senza compromettere i conti. L’idea di portare a Torino Tagliafico per una cifra contenuta potrebbe rappresentare un colpo perfetto per il mercato di gennaio, in linea con la strategia di Giuntoli di puntare su giocatori esperti ma ancora in grado di fare la differenza. Il futuro di Tagliafico potrebbe decidersi nelle prossime settimane, con la Juventus pronta a sfruttare le difficoltà economiche del Lione per piazzare un colpo utile e conveniente. L’eventuale arrivo di Nicolás Tagliafico alla Juventus rappresenterebbe non solo un’occasione economicamente vantaggiosa, ma anche un’opportunità tecnica cruciale per il progetto tattico di Thiago Motta. Il terzino argentino vanta una solida esperienza internazionale, maturata sia con la maglia dell’Ajax che con l’Argentina, e possiede quelle caratteristiche di leadership e affidabilità che mancano nel reparto difensivo bianconero, soprattutto in un momento di transizione.