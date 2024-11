Zirkzee ritorna in Serie A: si è offerto al nuovo club

Zirkzee, l’ex prodigio del Bologna è già pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza con il Manchester: ecco la sua prossima squadra.

Secondo quanto riportato da La Stampa, Joshua Zirkzee avrebbe espresso il suo desiderio di unirsi alla Juventus già nella prossima sessione di mercato. L’attaccante olandese, attualmente al Manchester United, si sarebbe offerto ai bianconeri, consapevole della necessità del club torinese di rinforzare il reparto offensivo.

A soli 23 anni, Zirkzee rappresenta uno dei giovani attaccanti più interessanti. Dopo l’esperienza in Bundesliga con il Bayern Monaco e un passaggio all’Anderlecht, il giocatore si è trasferito al Bologna nell’estate del 2023 e, poi, al Manchester United con cui, però, non sta ottenendo i risultati sperati. Nonostante alcune buone prestazioni, il suo impatto è stato altalenante, e il club inglese potrebbe non opporsi a una sua partenza.

Zirkzee si offre alla Juventus

Per la Juventus, Zirkzee potrebbe essere un profilo ideale come vice di Dusan Vlahovic o come alternativa tattica nel caso in cui Thiago Motta decidesse di variare il modulo offensivo. L’olandese è un attaccante moderno, dotato di tecnica, fisicità e capacità di dialogare con i compagni, qualità che lo rendono compatibile con il progetto bianconero.

La dirigenza juventina, guidata da Cristiano Giuntoli, è alla ricerca di soluzioni per garantire maggiore profondità all’organico. Con Arkadiusz Milik spesso indisponibile e Moise Kean ceduto alla Fiorentina, Zirkzee rappresenterebbe una soluzione low-cost ma di prospettiva. L’eventuale arrivo dell’olandese potrebbe permettere alla Juventus di avere un’alternativa giovane e motivata, capace di crescere sotto la guida di Thiago Motta che lo ha già avuto in squadra nella sorprende esperienza al Bologna. Inoltre, la possibilità di acquistarlo a condizioni favorevoli — magari in prestito con diritto di riscatto — renderebbe l’operazione ancora più interessante dal punto di vista economico.

Il Manchester United, dal canto suo, potrebbe valutare la cessione di Zirkzee per reinvestire sul mercato e rafforzare altre aree della squadra. Con l’apertura della finestra di mercato invernale ormai vicina, la Juventus potrebbe accelerare i contatti per assicurarsi il giocatore prima che altre squadre si inseriscano nella corsa. Zirkzee, dal canto suo, sembra determinato a trasferirsi a Torino, vedendo nella Juventus l’opportunità ideale per fare il salto di qualità e competere ad alti livelli.