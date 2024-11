Douglas Luiz saluta la Juventus: lo scambio con il bomber è clamoroso

Douglas Luiz fuori dalla Juventus? Lo scambio con il bomber, adesso, potrebbe diventare clamorosa realtà: tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato da Luca Momblano su Juventibus, la Juventus starebbe valutando un’opzione intrigante per rinforzare il centrocampo: uno scambio di prestiti con il Manchester United, che vedrebbe coinvolti Joshua Zirkzee e Douglas Luiz. Questa soluzione potrebbe soddisfare le esigenze di entrambe le squadre, aprendo un percorso di mercato interessante da esplorare già nella prossima sessione di gennaio.

L’attaccante olandese, attualmente al Manchester United, è reduce da una stagione in chiaroscuro e fatica a trovare continuità. La Juventus, a caccia di alternative offensive per alleggerire il carico di Vlahovic e Milik, potrebbe inserirlo nel proprio progetto per testare il suo potenziale in un contesto diverso. Tuttavia, per concludere l’operazione, il club dovrebbe essere d’accordo nel lasciarlo partire in prestito secco o con eventuali condizioni favorevoli per il futuro.

Scambio Douglas Luiz – Zirkzee

Il brasiliano della Juventus, classe 1998, è uno dei nomi più apprezzati in Premier League per la sua capacità di unire qualità tecniche e fisicità. La Juventus, dal canto suo, vorrebbe il fantasista ex Bologna di nuovo insieme al tecnico Thiago Motta con cui aveva brillato proprio nell’esperienza al Bologna.

Nonostante il suo ruolo centrale nel progetto tecnico, lo scambio in prestito potrebbe attrarre il club inglese, che avrebbe così la possibilità di sperimentare un nuovo innesto come quello di Douglas Luiz, già conoscitore del campionato inglese per la sua esperienza con l’Aston Villa.

L’ipotesi è ancora in una fase embrionale, ma il mercato di gennaio è vicino e questa operazione potrebbe svilupparsi rapidamente se i club troveranno un punto d’incontro. La Juventus, con le mani di Cristiano Giuntoli alla guida del mercato, sta cercando soluzioni creative per migliorare la squadra senza gravare eccessivamente sul bilancio. La prossima finestra di mercato sarà decisiva per capire se questo percorso, definito da Momblano come “da esplorare”, potrà realmente concretizzarsi. Nel frattempo, i rumors continuano a intensificarsi, alimentando le aspettative dei tifosi.