Del Piero ritorna sul serio: il sì è arrivato, ecco il nuovo ruolo

Del Piero, adesso, ritorna sul serio. Il sì è arrivato. Il nuovo ruolo dell’ex capitano bianconero. Tutti i dettagli.

La corsa per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) si accende con l’approssimarsi delle elezioni, fissate per il 3 febbraio 2024 presso l’Hotel Cavalieri A Waldorf Astoria di Roma. L’attuale presidente, Gabriele Gravina, ha ancora in sospeso l’ufficializzazione della sua candidatura, anche alla luce delle vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane. Tuttavia, il panorama dei possibili competitor inizia a delinearsi, alimentando discussioni e ipotesi.

Tra i nomi che potrebbero entrare in gioco emerge quello di Alessandro Del Piero, una figura che rappresenta un’icona del calcio italiano. L’idea di affidare la guida della Figc a un ex calciatore di grande prestigio sembra raccogliere consensi, soprattutto da parte delle componenti tecniche e di numerosi club. La candidatura di Del Piero, se confermata, potrebbe segnare un significativo cambio di direzione per il futuro del calcio italiano, portando una visione più vicina al mondo dei giocatori e dei tifosi.

Del Piero presidente: ritorna il numero 10 bianconero

Alessandro Del Piero ha sempre incarnato i valori di sportività, eleganza e leadership, caratteristiche che potrebbero essere decisive in un ruolo istituzionale di grande rilievo come quello di presidente federale. La sua presenza allo Juventus Stadium il 23 novembre, in occasione della sfida di rugby tra gli All Blacks e gli Azzurri per le Autumn Nations Series, ha ulteriormente sottolineato la sua capacità di attrarre l’attenzione e di ispirare.

In quell’occasione, il capitano azzurro Michele Lamaro, infortunato, gli ha consegnato una maglia speciale della Nazionale di rugby, con il numero 10 e il suo nome, un gesto simbolico che ha emozionato il pubblico. “La prima cosa da fare verso i tifosi è guadagnarsi rispetto e amore, e lo fai anche con la voglia di osare”, ha dichiarato Del Piero. Una frase che sembra adattarsi perfettamente a un possibile progetto per la presidenza della Figc, dove il coraggio di osare potrebbe essere la chiave per rilanciare il calcio italiano.

L’eventuale candidatura di Del Piero rappresenterebbe un fattore dirompente per gli attuali equilibri. La sua immagine, la sua esperienza e il suo carisma potrebbero catalizzare un ampio sostegno, mettendo in discussione il percorso di continuità auspicato da Gravina.