Vlahovic tradisce la Juve: addio a parametro zero

Dusan Vlahovic è il possibile scenario dell’addio a parametro zero: cosa filtra in casa Juventus. Tutti i dettagli.

Dusan Vlahovic continua a essere uno dei protagonisti delle discussioni calcistiche, non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per le trattative legate al suo futuro alla Juventus. A prendere posizione è Fabio Ravezzani, noto giornalista sportivo, che attraverso il suo profilo X ha condiviso il proprio punto di vista sulla situazione contrattuale del serbo.

“Vlahovic è un ottimo attaccante, non un fuoriclasse. Viene pagato come tale e la Juve, giustamente, vuole commisurare il prolungamento del contratto al suo rendimento in questi 3 anni. 8 milioni sembrano ragionevoli. Lui non ci sta e vuole di più o va a parametro zero. Tutto qui.”

Vlahovic addio a parametro zero: “Lui non ci sta”

La Juventus avrebbe messo sul tavolo un’offerta di 8 milioni di euro netti a stagione, cifra ritenuta congrua in base alle performance dell’attaccante negli ultimi tre anni. Tuttavia, Vlahovic sembrerebbe non essere disposto ad accettare tale proposta, puntando a un ingaggio superiore. In assenza di un accordo, lo scenario di una partenza a parametro zero si farebbe sempre più concreto, con il rischio per i bianconeri di perdere uno dei loro pezzi pregiati senza ricavare nulla dal trasferimento.

Le parole di Ravezzani riflettono un dibattito che divide i tifosi e gli addetti ai lavori: Vlahovic è davvero un fuoriclasse? Il serbo è stato acquistato dalla Juventus per una cifra vicina ai 75 milioni di euro, ma il suo rendimento, pur positivo, non ha ancora raggiunto livelli tali da giustificare un ingaggio da top player assoluto. Se le parti non dovessero trovare un’intesa, non è escluso che la Juventus possa decidere di cedere il giocatore già nelle prossime finestre di mercato, evitando così di perderlo a parametro zero nel 2026. Club di Premier League e della Liga avrebbero già mostrato interesse per Vlahovic, pronti a garantire al serbo l’ingaggio richiesto.

La posizione della Juventus, però, sembra chiara: nessun sacrificio economico oltre misura, in linea con la politica societaria di sostenibilità finanziaria. La questione del rinnovo di Dusan Vlahovic rappresenta uno snodo cruciale per il futuro della Juventus. Riuscirà la dirigenza bianconera a convincere il serbo a restare alle condizioni proposte, o sarà costretta a valutare altre soluzioni? Nel frattempo, il dibattito continua, alimentato anche da dichiarazioni come quella di Fabio Ravezzani.