Calciomercato Juventus, intrigo Vlahovic: regalo sotto l’albero

Intrigo Vlahovic. Regalo sotto l’albero. Tutto sul futuro del numero 9 bianconero. Ecco cosa filtra dalle novità.

La Juventus inizia a pianificare il futuro di Dusan Vlahovic, uno dei pilastri dell’attacco bianconero. Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Di Natale, i colloqui tra la dirigenza del club e gli agenti del centravanti serbo prenderanno forma in maniera più concreta a ridosso delle festività natalizie.

Il futuro di Vlahovic è una questione prioritaria per la società, che deve decidere se continuare a puntare sul talento serbo come punto fermo del progetto tecnico o valutare eventuali scenari di mercato. Nonostante alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento in questa stagione, Vlahovic resta uno dei giocatori più ambiti a livello internazionale, con diversi club pronti a sondare il terreno in caso di apertura da parte della Juventus.

Colloqui tra dirigenza e giocatore: si decide il futuro di Dusan

Durante gli incontri previsti per dicembre, si discuteranno diversi temi fondamentali, Situazione contrattuale: Vlahovic è legato alla Juventus fino al 2026, ma è probabile che si valuti un adeguamento dell’ingaggio per blindare il giocatore e scoraggiare eventuali pretendenti.

Un altro elemento fondamentale sarà il progetto tecnico: la società dovrà convincere il giocatore della bontà del progetto e della volontà di costruire una squadra competitiva intorno a lui. Ma non da escludere i, possibili scenari di mercato: la Juventus potrebbe ascoltare eventuali offerte per il serbo, soprattutto se il club decidesse di autofinanziarsi attraverso una cessione importante.

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di mercato, i colloqui con gli agenti di Vlahovic potrebbero delineare meglio il destino del giocatore. La Juventus, da parte sua, ha tutto l’interesse a chiarire la posizione del suo numero 9 per pianificare con precisione il futuro del reparto offensivo. Intanto, i tifosi aspettano di rivedere Vlahovic in campo al massimo della forma, sperando che il suo apporto possa essere decisivo per il prosieguo della stagione. La sua permanenza in bianconero rimane una priorità, ma molto dipenderà dall’esito dei colloqui di dicembre.