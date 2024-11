Accordo da 50 milioni: addio Juventus, subito in Arabia

Accordo da 50 milioni di euro. Addio Juventus, subito in Arabia Saudita. Ecco cosa potrebbe succedere nell’operazione.

Secondo quanto riportato da Michele De Blasis su Oggi Sport Notizie, Milan Skriniar è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Al-Hittihad. Salvo complicazioni nella fase finale della trattativa, il difensore slovacco firmerà un contratto da 20 milioni di euro netti a stagione per due anni e mezzo. L’ex Inter, attualmente al PSG, sembra dunque destinato a proseguire la carriera in Arabia Saudita, allontanandosi definitivamente dalla Serie A e da un possibile ritorno in Italia.

Gli ultimi contatti tra Skriniar e la Juventus risalgono a settembre, quando il club bianconero aveva sondato il terreno per un clamoroso ritorno del difensore in Serie A. Tuttavia, la trattativa non era mai decollata, complice l’ingaggio elevato richiesto dal giocatore e le restrizioni economiche imposte dal Fair Play Finanziario. Skriniar era stato individuato come uno dei profili ideali per rinforzare la difesa di Thiago Motta, ma la Juventus aveva dovuto abbandonare l’idea, virando su alternative meno onerose.

Skriniar se ne va in Arabia Saudita: sfuma il sogno Juve

Con il trasferimento di Skriniar, l’Al-Hittihad si assicura uno dei difensori centrali più esperti e vincenti del panorama europeo. Dopo Karim Benzema, N’Golo Kanté e Fabinho, il club saudita aggiunge un altro tassello di alto profilo alla propria rosa, confermando la strategia ambiziosa della Saudi Pro League di attirare grandi nomi dal calcio europeo.

A pesare sulla decisione di Skriniar sembra essere stata l’offerta irrinunciabile presentata dall’Al-Hittihad. I 20 milioni di euro a stagione rappresentano una cifra ben superiore a quanto avrebbe potuto offrire qualsiasi club europeo, compresa la Juventus. Per il giocatore slovacco, l’approdo in Arabia Saudita rappresenta anche una scelta di vita, oltre che professionale, in una fase in cui ha già conquistato trofei importanti in Europa, tra cui uno scudetto con l’Inter e diversi successi in Francia.

Con Skriniar ormai fuori portata, la Juventus dovrà concentrarsi su altri obiettivi per rinforzare la propria retroguardia. La priorità resta comunque quella di mantenere un equilibrio tra qualità tecnica e sostenibilità economica. L’addio definitivo a Skriniar segna un’altra opportunità sfumata per i bianconeri, ma il mercato offre ancora diverse opzioni per garantire a Thiago Motta la solidità necessaria in difesa.