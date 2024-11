Juventus, operazione UFFICIALE: c’è il comunicato

Adesso l’operazione è ufficiale, c’è anche l’annuncio sul sito della Juventus: i dettagli della situazione.

Buone notizie per Juan Cabal e la Juventus. Questa mattina, il difensore colombiano è stato sottoposto con successo a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L’operazione è stata eseguita presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal rinomato chirurgo dottor Bertrand Sonnery-Cottet, specialista in ortopedia e traumatologia sportiva, con la supervisione del dottor Luca Stefanini, responsabile sanitario del club bianconero.

Operazione perfettamente riuscita per Cabal

Secondo quanto comunicato dalla società, l’intervento è perfettamente riuscito. Cabal inizierà nei prossimi giorni un percorso di riabilitazione mirato al pieno recupero fisico e al ritorno all’attività agonistica.

Per il giovane difensore, arrivato alla Juventus con grandi aspettative, si prevede un periodo di stop significativo, tipico per questo tipo di infortunio. Tuttavia, il club resta fiducioso di poterlo rivedere in campo nella prossima stagione, completamente recuperato. La Juventus, tramite i propri canali ufficiali, ha espresso il pieno supporto al giocatore, augurandogli una pronta guarigione. L’infortunio di Juan Cabal rappresenta un duro colpo per la Juventus, che puntava sul difensore colombiano come una delle opzioni per il reparto arretrato. Acquistato per la sua duttilità e il grande potenziale, Cabal ha mostrato fin da subito determinazione nell’adattarsi ai ritmi della Serie A, anche se finora il minutaggio è stato limitato.

Con l’assenza di Cabal, la Juventus dovrà fare i conti con una coperta corta in difesa, soprattutto considerando le già numerose sollecitazioni sui titolari. Thiago Motta, sempre attento alla gestione del gruppo, potrebbe valutare un rinforzo nel mercato di gennaio. Nomi come Milan Skriniar sono già stati accostati ai bianconeri nelle ultime settimane, e la situazione di Cabal potrebbe accelerare le trattative.