De Zerbi fa affari con la Juventus: richiesta da 35 milioni di euro

Adesso l’ex allenatore della Serie A è pronto a fare affari con i bianconeri. In ballo 35 milioni di euro: i dettagli.

La Juventus si prepara ad affrontare una sfida cruciale nella quinta giornata del nuovo format della Champions League. I bianconeri saranno impegnati contro l’Aston Villa di Unai Emery, in un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale. Tuttavia, l’allenatore Thiago Motta dovrà fare i conti con una rosa ridotta all’osso: oltre ai lungodegenti Arek Milik, Gleison Bremer e Juan Cabal, mancheranno anche Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Vasilije Adzic, Dusan Vlahovic e Weston McKennie.

Solo quattordici giocatori di movimento saranno disponibili per questo impegno europeo, una situazione che mette in evidenza la necessità di interventi sul mercato da parte di Cristiano Giuntoli. Tuttavia, per rinforzare la rosa nel mercato invernale, la Juventus potrebbe essere costretta a sacrificare un elemento di valore per generare liquidità.

35 milioni per Fagioli: c’è anche il Marsiglia di De Zerbi

Il nome più caldo in uscita è quello di Nicolò Fagioli. Il 23enne centrocampista ha vissuto una stagione altalenante, complice anche il caso scommesse che lo ha coinvolto e portato alla squalifica. Nonostante il rinnovo fino al 2028, Fagioli ha collezionato solo dieci minuti di gioco nelle ultime quattro partite tra Serie A e Champions League, segnale che non è più una prima scelta per Motta.

La Juventus valuta il suo cartellino circa 35 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe finanziare nuovi acquisti per gennaio. Nei giorni scorsi si è parlato dell’interesse concreto del Paris Saint-Germain, con Luis Enrique che vedrebbe in Fagioli un rinforzo ideale per il suo centrocampo. Tuttavia, secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, anche il Marsiglia, allenato da Roberto De Zerbi, sarebbe intenzionato a sondare il terreno per il centrocampista italiano.

Il club francese, attualmente terzo in classifica in Ligue 1 dietro PSG e Monaco, ha avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore e la Juventus per capire la fattibilità dell’operazione. Per Fagioli, un trasferimento al Marsiglia potrebbe rappresentare una nuova opportunità, anche considerando la presenza in squadra di Adrien Rabiot, con cui ha condiviso il centrocampo bianconero.