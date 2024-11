Maxi scambio e addio Juventus: l’affare si chiude a gennaio

Maxi scambio con addio. L’affare potrebbe già chiudersi nella finestra invernale di mercato: tutti i dettagli della situazione.

Il Chelsea torna alla carica per Frenkie de Jong. Secondo quanto riportato da Marca, il club londinese sarebbe intenzionato a rinforzare il centrocampo con l’olandese del Barcellona, considerato il partner ideale per Moisés Caicedo. Nonostante l’incredibile investimento da quasi 130 milioni di euro per il centrocampista ecuadoriano la scorsa stagione, i Blues ritengono di dover aggiungere un elemento di qualità ed esperienza per completare il reparto.

Per convincere Joan Laporta, il presidente del Chelsea avrebbe proposto di abbassare la cifra richiesta dal Barcellona – stimata intorno agli 80 milioni di euro – includendo due giocatori nell’operazione. Il primo nome sul piatto è Benoît Badiashile, difensore centrale francese che non ha mai pienamente soddisfatto le aspettative a Stamford Bridge. Arrivato nel 2021 per circa 40 milioni di euro, Badiashile non è riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile nel Chelsea e potrebbe essere considerato una pedina di scambio utile per il Barça, che cerca rinforzi in difesa. L’altro nome proposto è quello di Ben Chilwell, uno dei terzini sinistri più quotati della Premier League. Tuttavia, con l’ascesa di Marc Cucurella e Renato Veiga, Chilwell ha perso minutaggio ed è scivolato indietro nelle gerarchie. Boehly ritiene che l’inglese possa attirare l’interesse dei blaugrana, alla ricerca di un sostituto di Alejandro Balde. Come sappiamo, entrambi i giocatori erano stati accostati alla Juventus di Thiago Motta come potenziali rinforzi.

Chilwell e Badiashile contropartite per arrivare a de Jong

La proposta del Chelsea includerebbe Badiashile e Chilwell, oltre a un conguaglio economico di circa 45 milioni di euro, per arrivare a de Jong. Una mossa ambiziosa che punta a sfruttare le necessità di mercato del Barcellona, ma che non sembra aver trovato terreno fertile in Catalogna.

Laporta e Deco non si sono lasciati convincere dall’offerta. Il Barcellona, infatti, preferirebbe cedere de Jong per una cifra cash, senza includere scambi di giocatori. Il motivo principale è la necessità di liquidità per rinforzare la rosa in altri reparti, seguendo le indicazioni del tecnico Hans-Dieter Flick. Inoltre, i due dirigenti blaugrana non considerano né Badiashile né Chilwell profili prioritari per il progetto tecnico del Barça. Se il Chelsea vuole davvero portare de Jong a Stamford Bridge, dovrà alzare l’offerta economica o valutare scambi con giocatori più in linea con le esigenze della squadra spagnola.

Nonostante il rifiuto iniziale, la trattativa potrebbe riaprirsi nelle prossime settimane, soprattutto se il Chelsea decidesse di ritoccare la propria proposta. La volontà di Boehly di regalare a Pochettino un centrocampo stellare resta intatta, ma il Barcellona, consapevole del valore di de Jong, non farà sconti.