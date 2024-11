Theo Hernandez dice addio al Milan: fa tutto la Juventus

Theo Hernandez dice addio al Milan e c’entra la Juventus in questo mega intreccio che favorisce tutti: i dettagli.

Secondo quanto riportato da Sky.de, il Manchester United avrebbe manifestato interesse per Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan e uno dei pilastri della formazione rossonera. I Red Devils, alla ricerca di rinforzi di qualità per rilanciare la propria stagione, avrebbero bussato alla porta del club di via Aldo Rossi per valutare la fattibilità dell’operazione.

L’acquisto di Theo Hernandez non sarebbe però un affare semplice: il Milan considera il francese un elemento imprescindibile e lo valuta intorno ai 70-80 milioni di euro. Tuttavia, il Manchester United potrebbe finanziare parte dell’operazione sfruttando cessioni strategiche, tra cui quella di Joshua Zirkzee.

Zirkzee alla Juve e Theo allo United: intreccio da capogiro

La Juventus sarebbe tra i club interessati a Zirkzee, che non ha brillato in Premier League ma potrebbe rappresentare un’opzione interessante per l’attacco bianconero, soprattutto in caso di necessità di un centravanti di scorta. L’idea di un prestito con diritto di riscatto potrebbe accontentare tutte le parti coinvolte.

Questo intreccio potrebbe aprire scenari interessanti. Lo United, liberandosi di Zirkzee, incasserebbe una cifra stimata intorno ai 20-25 milioni di euro, che potrebbero essere reinvestiti per tentare l’assalto a Theo Hernandez. Dal canto suo, il Milan potrebbe non cedere facilmente il francese, ma l’interesse dello United resta concreto e non è escluso che nelle prossime settimane il club inglese presenti un’offerta ufficiale.

L’eventuale arrivo di Zirkzee a Torino potrebbe sbloccare anche altre operazioni di mercato per i bianconeri. Con un attacco più completo, la Juventus potrebbe concentrarsi su altri obiettivi, tra cui un difensore centrale e un centrocampista, puntellando la rosa in vista della seconda parte della stagione. Se il Manchester United riuscirà a convincere il Milan a privarsi di Theo Hernandez, sarà una delle operazioni di mercato più rilevanti di gennaio. Intanto, il possibile passaggio di Zirkzee alla Juventus potrebbe rivelarsi la chiave per sbloccare questo triangolo di mercato internazionale.