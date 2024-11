Calciomercato Juventus, Zirkzee via in prestito: hanno già chiuso

Zirkzee via in prestito. Hanno già chiuso l’operazione. Tutti i dettagli di quello che potrebbe succedere all’ex talento del Bologna.

Il futuro di Joshua Zirkzee al Manchester United rimane incerto. Dopo essere arrivato a luglio dal Bologna per una cifra di 36,5 milioni di sterline, il giovane attaccante olandese non ha ancora convinto. Con un gol e due assist in 18 presenze stagionali, il suo rendimento ha sollevato dubbi tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando speculazioni su un possibile prestito a gennaio.

Con l’arrivo di Ruben Amorim sulla panchina dei Red Devils, Zirkzee sperava di trovare più spazio, ma è ancora dietro a Rasmus Højlund e Marcus Rashford nelle gerarchie offensive. Nel recente pareggio contro l’Ipswich Town, Amorim non ha nascosto le sue perplessità sul rendimento dell’attaccante: “Il processo decisionale deve migliorare. A questo livello non è necessario allenarli su come gestire certe situazioni. Serve capire meglio i momenti di gioco,” ha dichiarato il tecnico portoghese.

Addio in prestito: lo United apre alla cessione di Zirkzee

Nonostante le difficoltà, lo United sembra intenzionato a credere nel potenziale del 23enne, il cui contratto è valido fino al 2029. Tuttavia, un prestito potrebbe essere valutato se funzionale al suo sviluppo. Juventus, squadre di Serie A e Bundesliga monitorano la situazione.

L’eventuale cessione in prestito di Zirkzee dipenderà anche dalla capacità dello United di trovare un sostituto. Evan Ferguson del Brighton, che piace pure alla Juventus, è uno dei nomi più accreditati. Tuttavia, il club del sud dell’Inghilterra chiede almeno 60 milioni di sterline per il ventenne talento irlandese, rendendo l’operazione complessa.

Il futuro di Zirkzee dipenderà dalla volontà del club di continuare a puntare su di lui o di trovargli una soluzione temporanea. Ruben Amorim ha chiarito che le decisioni saranno prese in base al contributo del giocatore e alle strategie di mercato dei Red Devils. Con un’alternativa costosa come Ferguson in cima alla lista dei desideri, gennaio potrebbe essere un mese decisivo per il reparto offensivo dello United.