Juve e Napoli ai ferri corti, guerra da 70 milioni di euro

Juventus e Napoli si contendono uno dei nomi che circola maggiormente in queste ultime settimane: quale club la spunterà? Servono 70 milioni di euro.

La sfida per il vertice del campionato di Serie A è più interessante del solito, per questa stagione. In poche posizioni sono raccolte più squadre e gli equilibri cambiano di settimana in settimana. Basta un punto per scivolare in zona Conference League così come una vittoria può portare alla vetta della classifica. Ciò ha riportato il campionato italiano al centro del dibattito e l’ha trasformato nuovamente in una meta privilegiata da raggiungere.

Perciò il raggio d’azione per realizzare gli affari di calciomercato si è ampliato. Si guarda anche in Premier League per cercare di realizzare affari interessanti. A tal proposito – riferisce ‘fichajes.net’ – si stanno sfidando Juventus e Napoli, le quali fanno a gara per un giocatore che potrebbe rappresentare un ottimo rinforzo per il centrocampo.

Si tratta di Eberechi Eze del Crystal Palace. Il 26enne inglese con la sua ottima visione di gioco e anche il tiro preciso sta catturando l’interesse da parte di vari club europei. Infatti in 12 partite finora ha messo a segno 4 reti e 2 assist, confermandosi versatile in merito alla posizione che può occupare sul terreno di gioco. Chi la spunterà fra le due società italiane?

Juventus e Napoli si sfidano per il talentoso centrocampista: arriva dalla Premier League

La Juventus cerca creatività per la sua mediana e tatticamente Eze rappresenterebbe un profilo pressoché ideale. Le sue qualità offensive, inoltre, sarebbero un plus nel percorso che sta affrontando la squadra di Thiago Motta, la quale al momento appare molto solida dal punto di vista difensivo, ma pecca leggermente in termini realizzativi. Dal punto di vista del Napoli, è chiaro che l’appeal del club partenopeo cresce di anno in anno. La formazione a disposizione di Antonio Conte gode di un alto livello di competitività, ma per proseguire su questa strada servono innesti che lo permettano.

Negoziare con il Crystal Palace non sarà cosa semplice, poiché il club inglese è consapevole del valore del suo giocatore e infatti ha fissato un prezzo piuttosto elevato per il cartellino. Pare, infatti, che non siederanno a discutere per meno di 70 milioni di euro. Nonostante ciò Napoli e Juventus considerano seriamente la possibilità di avvicinarsi con un’offerta, anche se leggermente ridimensionata rispetto ai numeri che arrivano dall’Inghilterra, per cercare di accaparrarsi il tesseramento del centrocampista.