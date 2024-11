Scambio e 30 milioni di euro. Addio Juventus. Gode solo Conte: tutti i dettagli dell’operazione. Ecco cosa può succedere.

Il calciomercato di gennaio si avvicina e il Napoli prepara le sue strategie per rinforzare la rosa. Tra obiettivi difensivi e possibili scambi, il club azzurro si muove su più fronti, come evidenziato dall’esperto di mercato Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine.com.

Victor Dorgu, terzino del Lecce, è uno dei principali obiettivi del Napoli. Il club salentino valuta il giocatore 30 milioni di euro, cifra considerata elevata. Per abbassare il costo dell’operazione, il Napoli potrebbe inserire Alessio Zerbin come contropartita tecnica. Antonio Conte, grande estimatore di Dorgu, sta spingendo per portare il giovane talento a Castel Volturno già a gennaio, anche se un’eventuale trattativa potrebbe concludersi a giugno.

Dorgu, Kiwior e Skriniar obiettivi per il Napoli: addio Juventus?

Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal, è un altro nome caldo per il mercato azzurro. La sua duttilità e la conoscenza della Serie A lo rendono un profilo ideale per il Napoli, che cerca un centrale capace di coprire più ruoli. Tuttavia, la Juventus resta un forte concorrente per il polacco, considerato anche da Thiago Motta per il suo progetto tecnico.

Milan Skriniar, ex Inter e ora al PSG, rappresenta un sogno sia per il Napoli sia per la Juventus. Tuttavia, il suo ingaggio da 9 milioni di euro rende difficile un trasferimento senza il contributo del club parigino. Nonostante i rumors di un possibile accordo con la Juve, Cammaroto invita alla prudenza, sottolineando che senza l’aiuto del PSG l’operazione resta altamente improbabile.

L’esperto di mercato Luca Marchetti, intervenuto a Radio Marte, ha escluso l’interesse del Napoli per un centrocampista come Nicolò Fagioli, spiegando che le priorità sono altre: “Il Napoli cerca un difensore centrale più affidabile rispetto alle attuali riserve. Si va verso un prestito, puntando su giocatori chiusi nei loro club all’estero.” Il Napoli è attualmente primo in classifica, ma con un margine risicato su Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina. Secondo Paolo De Paola, intervenuto a TMW Radio, la squadra partenopea ha ancora margini di miglioramento, soprattutto con giocatori come Kvaratskhelia e Politano. “Il Napoli sta vincendo nonostante le difficoltà. Conte ha bisogno di ulteriori rinforzi per consolidare la squadra, magari con un passaggio al 3-5-2.” Il prossimo impegno contro il Torino sarà cruciale per allungare sulle inseguitrici, mentre sul fronte mercato si attendono sviluppi nelle prossime settimane per rafforzare una squadra che punta in alto.