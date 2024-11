Calciomercato Juventus, affare allo sprint: vola dal grande ex

Affare allo sprint. Vola così dal grande ex della Juventus. Tutti i dettagli sul nuovo, potenziale, rinforzo bianconero.

Il futuro di Nicolò Fagioli potrebbe essere lontano dalla Juventus già a gennaio. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, il Marsiglia si è mosso concretamente per il centrocampista classe 2001, dimostrando grande interesse per assicurarsi le sue prestazioni nella prossima finestra di mercato.

Il club francese sembra essere avanti rispetto alla concorrenza, avendo già avviato i primi contatti per un’operazione che potrebbe portare benefici economici ai bianconeri. Il Napoli, da tempo sulle tracce del giocatore, non avrebbe ancora formalizzato un’offerta concreta, lasciando al Marsiglia un vantaggio significativo nella corsa per Fagioli.

Fagioli in pole per il Marsiglia, ritorna da Rabiot

La Juventus, dal canto suo, non esclude una cessione a titolo definitivo, soprattutto se questa potrà contribuire a incrementare il budget per rinforzare la difesa. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha come priorità l’acquisto di almeno un difensore centrale di alto livello, e il sacrificio di Fagioli potrebbe essere una mossa strategica per agevolare tali investimenti.

Fagioli, adesso non più un titolare inamovibile nei paini tattici di Thiago Motta, potrebbe diventare una pedina sul mercato davvero importante. Tuttavia, il talento del giovane centrocampista non è in discussione, e il suo profilo tecnico ha attirato l’attenzione di diversi club in Europa. La Juventus dovrà ora valutare con attenzione la proposta del Marsiglia e monitorare eventuali rilanci da parte del Napoli, tenendo presente l’obiettivo di rafforzare il reparto arretrato per sostenere le ambizioni stagionali sotto la guida di Thiago Motta.

In Francia Fagioli potrebbe ritrovare Rabiot, ex bianconero con cui ha giocato alla Juventus fino alla scorsa stagione. Rabiot, infatti, è diventato uno dei protagonisti della mediana del Marsiglia, ora allenata da un vecchio volto del calcio italiano, De Zerbi. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il futuro di Fagioli e per delineare le strategie di mercato bianconere in vista di gennaio. La valutazione di Fagioli oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra che, se confermata, rappresenterebbe una plusvalenza significativa per le casse della Juventus. Questo tesoretto potrebbe essere reinvestito per puntare su profili difensivi di spessore, come Milan Skriniar, David Hancko o altri nomi già segnalati nella lista degli obiettivi di Cristiano Giuntoli.