Scelta fatta, Vlahovic via dalla Juve: tutte le cifre dell’affare

Scelta fatta sul futuro di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. Ecco cosa potrebbe succedere nel futuro del bomber serbo.

L’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus nel gennaio 2022 fu accolto con grande entusiasmo, ma a quasi due anni di distanza l’avventura dell’attaccante serbo con la maglia bianconera sembra giunta a un punto di svolta. Secondo quanto riportato da Todofichajes, il giocatore, che approdò a Torino per una cifra record di 80 milioni di euro, potrebbe lasciare il club già nel prossimo futuro.

Quando Vlahovic arrivò alla Juventus dalla Fiorentina, era considerato uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico europeo. L’allora vicepresidente bianconero Pavel Nedved lo aveva elogiato paragonandolo a Cristiano Ronaldo, definendolo un giocatore affamato di vittorie. L’impatto iniziale fu positivo: il serbo segnò dopo soli 13 minuti nel suo debutto in Serie A e dopo appena 22 secondi nella sua prima apparizione in Champions League contro il Villarreal.

Vlahovic verso l’addio: Arsenal in pole ma non solo

Tuttavia, con il passare del tempo, il rendimento di Vlahovic non è riuscito a soddisfare le alte aspettative. Pur mantenendo numeri simili a quelli registrati in maglia viola – 50 gol e 10 assist in 117 partite complessive con la Juventus – l’attaccante ha sofferto un rapporto complicato con l’ex allenatore Massimiliano Allegri e una serie di problemi fisici che ne hanno frenato la continuità.

Nonostante le difficoltà, Vlahovic rimane un profilo di alto livello e ha attirato l’attenzione dell’Arsenal. Il club inglese, guidato da Mikel Arteta, è da tempo interessato all’attaccante serbo e potrebbe presentare un’offerta nella prossima finestra di mercato. Secondo le indiscrezioni, i Gunners sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 60 milioni di sterline per portare Vlahovic all’Emirates Stadium.

La dirigenza bianconera, alle prese con una situazione economica non facile e la necessità di rinforzare altre aree della rosa, potrebbe valutare positivamente la cessione di Vlahovic. Una vendita a queste cifre permetterebbe al club di incassare una somma importante e di liberarsi di uno degli stipendi più pesanti della rosa, reinvestendo poi il ricavato in nuovi innesti, specialmente nel reparto difensivo. Per il momento non sono arrivate offerte ufficiali, ma il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano da Torino. Se l’Arsenal dovesse accelerare i tempi e presentare una proposta concreta, la Juventus potrebbe scegliere di sacrificare il serbo per ridefinire le proprie strategie di mercato e rilanciare il progetto tecnico sotto la guida di Thiago Motta.