Calciomercato Juventus, chiamata dalla Capitale: arrivo subito a gennaio

Chiamta dalla Capitale. Arriva subito a gennaio, ecco cosa succederà. Ora la Juventus ha una rivale concreta.

Evan Ferguson potrebbe essere uno dei nomi più discussi nel prossimo mercato di gennaio. Secondo fonti raccolte da CaughtOffside, l’attaccante ventenne del Brighton potrebbe lasciare il club in prestito, con il West Ham United in vantaggio su una lunga lista di pretendenti.

Nonostante le grandi aspettative su di lui, Ferguson ha trovato poco spazio nella formazione del Brighton questa stagione. L’attaccante irlandese ha accumulato appena 269 minuti in tutte le competizioni, secondo Transfermarkt. Hurzeler apprezza il talento del giocatore, ma sembra volere maggiore impegno da parte sua in allenamento prima di concedergli un ruolo di rilievo nell’undici titolare.

Ferguson al West Ham? Inglesi favoriti nella corsa

Questo scenario ha aperto la porta a un possibile trasferimento temporaneo, con il Brighton disposto a lasciarlo partire in prestito per consentirgli di maturare e giocare con continuità.

Tra i club interessati, il West Ham sembra essere il più determinato a portare Ferguson a Londra. Gli Hammers vedono nel giovane attaccante un rinforzo ideale per aumentare le opzioni offensive e stanno lavorando per chiudere un accordo. Tuttavia, non sarà una trattativa semplice: il Brighton ha fissato un prezzo di circa 60 milioni di sterline per una cessione definitiva, ma preferirebbe inizialmente un prestito con la possibilità di discutere una vendita solo in un secondo momento.

Oltre al West Ham, anche la Juventus e l’altro grande club interessato al giovane prodigio irlandese. Tuttavia, l’interesse concreto degli hammers e la loro necessità di un attaccante con le caratteristiche del giovane irlandese potrebbero favorire il trasferimento a Londra. Con gennaio alle porte, la situazione di Ferguson è in evoluzione. Se il West Ham dovesse riuscire a chiudere l’operazione, potrebbe rappresentare una grande opportunità per l’attaccante di dimostrare il proprio valore in Premier League, lontano dalla pressione del Brighton. In alternativa, una cessione definitiva non è da escludere, soprattutto se uno dei club interessati dovesse decidere di soddisfare le richieste economiche del Brighton. Quello che è certo è che Ferguson, con il suo talento e potenziale, sarà uno dei protagonisti del mercato invernale.