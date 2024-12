Dall’Inter alla Juventus. Richiesta choc in prestito. Tutti i dettagli della potenziale operazione dei bianconeri.

Il futuro di Jakub Kiwior all’Arsenal resta incerto in vista della prossima finestra di mercato. Sebbene il club londinese preferirebbe cedere il difensore polacco a titolo definitivo, la maggior parte delle squadre interessate sembra orientata verso una soluzione temporanea, con richieste di trasferimento in prestito.

Secondo quanto riportato da CaughtOffside, sono ben dieci i club che stanno monitorando la situazione del difensore. Tra le società interessate spiccano diverse big italiane, tra cui la Juventus. Sul fronte internazionale, si segnalano Siviglia, Villarreal e Marsiglia, pronte a inserirsi nella corsa al giocatore.

Kiwior, addio in prestito: arriva così in bianconero

Finora, sono tre club avrebbero avviato contatti concreti con l’Arsenal. Come detto poc’anzi, l’Arsenal aprirebbe al prestito. I Gunners, infatti, punterebbe a monetizzare dalla cessione di Kiwior per reinvestire nel mercato invernale.

Kiwior, 24 anni, aveva lasciato lo Spezia per approdare all’Arsenal nel gennaio 2023, ma finora non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista in Premier League. Un ritorno in Serie A, dove ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per rilanciare la sua carriera. Tuttavia, resta da capire quale club sarà disposto ad accontentare le richieste dell’Arsenal, che valuta il giocatore intorno ai 20 milioni di euro.

Il mercato invernale si preannuncia caldo per Kiwior, con diverse big pronte a sfidarsi per assicurarsi le prestazioni del giovane difensore polacco. Kiwior rappresenta un’opportunità strategica per la Juventus. Con le sue qualità tecniche e fisiche, il 24enne polacco potrebbe adattarsi perfettamente alla difesa a tre di Thiago Motta, garantendo solidità e versatilità. La capacità di giocare anche come esterno sinistro e la sua esperienza maturata in Serie A con lo Spezia rendono il giocatore una soluzione pronta all’uso, ideale per affrontare un periodo complicato come quello che attende i bianconeri senza Bremer. Thiago Motta avrebbe già dato il suo assenso all’operazione, vedendo in Kiwior non solo un rinforzo temporaneo, ma anche un elemento con cui costruire il futuro della retroguardia bianconera. L’Inter, pur mantenendo vivo l’interesse, sembra ora meno aggressiva nella trattativa, anche a causa delle limitazioni finanziarie che rendono complicato competere con un’offerta strutturata della Juventus.