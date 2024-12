Il bomber di scorta arriva dalla Serie A: è già bianconero da 18 mesi

La Juventus ha già optato per il giocatore che rafforzerà la zona offensiva del campo, in realtà è in Serie A da tempo e bianconero da oltre un anno.

La sfida tra Lecce e Juventus è terminata in parità, 1-1. Un risultato ribaltato sul finale del match, quando i bianconeri erano in vantaggio grazie alla rete di Cambiaso al 69′ e sono stati sorpresi del gol in pieno recupero di Ante Rebic su cross di Krstovic. Inevitabile la delusione per una sfida che avrebbe potuto rilanciare ulteriormente la squadra di Thiago Motta in classifica. Di certo il cammino è ancora lungo, ma avanzano delle riflessioni importanti a cominciare da come bisognerà operare in sede di calciomercato.

Se post-match Thiago Motta ha preferito glissare sulla domanda circa il possibile ritorno di Zirkzee in Serie A, proprio per rafforzare la Juventus, il tecnico si è soffermato sulle mancanze evidenziate dalla formazione da lui guidata. Almeno quelle che si sono manifestate contro il Lecce: “Potevamo gestire meglio il vantaggio. Nel primo tempo abbiamo commessi pochi errori, mentre nel secondo ci siamo aperti troppo. Dobbiamo migliorare nella lettura di questi momenti”.

Indubbiamente un aspetto da incrementare è quello realizzativo. È pur vero che vi sono dei giocatori out, ma in alcuni reparti la difesa è corta. Basti pensare che il tecnico ha adattato Timothy Weah da centravanti in attesa del rientro a pieno regime di Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez, nonché Arek Milik, che andrà però valutato nelle sue condizioni effettive. Facile pensare che uno dei primi interventi del club sarà allora rivolto all’attacco.

Juventus, a gennaio un attaccante che è già in Serie A: il nome

Intervenuto a ‘Calciomercato.it’ attraverso il canale ‘YouTube’, il giornalista Gianni Balzarini ha provato a dettare le linee di quelli che potrebbero essere i movimenti da parte del Ds Cristiano Giuntoli non appena si arriverà alla finestra di trasferimenti di gennaio. Una è la certezza: “Se al rientro Arek Milik venisse bocciato perché non dal grandi garanzie dal puto di vista fisico, si interverrà sicuramente sul reparto”.

A questo punto con chi però? Secondo il giornalista, c’è da attendersi una mossa su tutte: “Mi aspetto un tentativo per Lorenzo Lucca, sebbene sia difficile trattare con i Pozzo”. Figlio dell’ex calciatore Federico, il classe 2000 è arrivato a Udine nell’estate del 2023 e riscattato l’anno dopo, siglando con i bianconeri un contratto fino al 2028. Sei reti all’attivo in 14 presenze in A e 2 in Coppa Italia. Un calciatore che sembra interessante, sopratutto se messo in un contesto competitivo. La Juventus ci riflette, mentre è consapevole che sarà più difficile trattare economicamente con il Manchester United per il prediletto Joshua Zirkzee.