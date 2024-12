Ribaltone in dirigenza: la Juve lo ‘strappa’ al Napoli

Ribaltone totale. Ecco cosa potrebbe succedere nell’operazione in corso. I dettagli del caso in questione: tutte le novità.

Mentre pochi giorni fa si parlava di una possibile partenza di Andrea Berta dall’Atlético Madrid al termine della stagione, oggi emergono dettagli che lo avvicinano al Paris Saint-Germain. Il club parigino, che non ha ancora concluso il rinnovo di Luis Campos, avrebbe già avviato i contatti con il direttore sportivo italiano per sondare la sua disponibilità a prendere le redini della direzione tecnica.

Luis Campos, attuale uomo mercato del PSG, sembra intenzionato a lasciare la squadra francese per cercare nuove sfide in Premier League, lasciando così scoperta una posizione chiave. Secondo diverse fonti, il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, avrebbe identificato in Berta il candidato ideale per raccogliere l’eredità di Campos. I rapporti tra il dirigente italiano e il numero uno del club parigino sarebbero ottimi, un fattore che ha facilitato le trattative preliminari.

Berta verso il PSG: lo vogliono subito in Francia

Berta, figura chiave dell’Atlético Madrid negli ultimi anni, ha visto il suo ruolo ridimensionato all’interno del club, perdendo potere in favore di Carlos Bucero e deteriorando i rapporti con l’allenatore Diego Simeone. La decisione di lasciare i Colchoneros sembrerebbe ormai presa, con il dirigente italiano intenzionato a chiudere la sua esperienza a Madrid al termine della stagione.

Andrea Berta è considerato uno dei migliori direttori sportivi del panorama europeo, con un curriculum che include la costruzione di squadre competitive e la capacità di valorizzare giovani talenti. La sua possibile nomina al PSG rappresenterebbe una scelta strategica per il club francese, che mira a rafforzare la propria posizione ai vertici del calcio europeo.

La Serie A guarda con interesse alla situazione di Berta, con club come Juventus, Roma e, soprattutto, Napoli che starebbero monitorando gli sviluppi. La società bianconera, impegnata in un rinnovamento strategico sotto la guida di Cristiano Giuntoli, potrebbe vedere in Berta un profilo ideale per ampliare le competenze dirigenziali e dare ulteriore spinta al progetto tecnico. Anche la squadra dell’ex Conte, il Napoli, potrebbe valutare un affondo per Berta, soprattutto alla luce della necessità di mantenere alta la competitività del club e gestire al meglio le future campagne di mercato. Ma per adesso, il club parigino è quello che più vuole il noto dirigente sportivo italiano.