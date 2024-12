Allegri ritorna in pista: chiamata dalla Capitale

Allegri pronto a ritornare protagonista sulla panchina. La chaimata arriva direttamente dalla Capitale: i dettagli dell’operazione.

Il futuro di Julen Lopetegui al West Ham è sempre più incerto dopo la pesante sconfitta casalinga per 5-2 contro l’Arsenal. La dirigenza del club londinese starebbe valutando alternative per la guida tecnica, con Sérgio Conceição come nome di spicco tra i possibili sostituti ma spiacca, anche, quello dell’ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Nonostante l’impressionante vittoria per 2-0 sul Newcastle, che sembrava aver dato respiro al tecnico spagnolo, la disfatta contro l’Arsenal ha riportato pressione sul 58enne. Lopetegui, arrivato in estate per sostituire David Moyes, fatica a imprimere la sua impronta sulla squadra. Le prossime partite contro il Leicester e i Wolves saranno decisive per il suo futuro. La gestione del mercato estivo, che ha visto un investimento di oltre 100 milioni di sterline, ha sollevato dubbi, con critiche rivolte anche al direttore tecnico del club. La forma altalenante della squadra, unita alla difficoltà di implementare una visione chiara, ha creato malumori tra i tifosi e i vertici del club.

Allegri tra i favoriti per la panchina del West Ham

Tra i nomi emersi per il possibile dopo-Lopetegui, Sérgio Conceição sembra essere il preferito. L’ex tecnico del Porto, libero dopo aver lasciato i Dragões la scorsa estate, ha attirato l’attenzione grazie al suo brillante curriculum, che include tre titoli di campione del Portogallo e due quarti di finale di Champions League.

Conceição sarebbe attratto dall’opportunità di allenare in Premier League, ma il West Ham non ha ancora stabilito un contatto diretto. Tuttavia, c’è un forte sostegno interno per il tecnico portoghese, considerato un profilo ideale per rilanciare le ambizioni del club.

Ma come già anticipato poc’anzi, il tecnico portoghese non è l’unico candidato in corsa. Tra i profili considerati ci sono, anche, quello dell’ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Il West Ham, attualmente sei punti sopra la zona retrocessione, si trova a un bivio. Una sconfitta contro il Leicester potrebbe accelerare il processo decisionale, portando al licenziamento di Lopetegui e aprendo la strada all’arrivo di Conceição o di un altro candidato.