Dal Napoli alla Juventus, colpo a ritmo di samba: è già in volo

Dal Napoli alla Juventus, colpo a ritmo di samba. Ecco cosa sta succedendo in dettaglio. Tutte le novità in merito alla questione.

La Juventus continua a monitorare possibili rinforzi per il mercato, e tra i profili sotto osservazione spicca quello di Vanderson, terzino destro brasiliano in forza al Monaco. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, i bianconeri avrebbero intenzione di verificare la situazione del giocatore, che è finito nel mirino di alcune delle più importanti squadre europee.

Vanderson, classe 2001, è uno dei terzini destri più promettenti del panorama calcistico internazionale. Arrivato al Monaco nel gennaio 2022 dal Grêmio, il brasiliano ha dimostrato di avere qualità tecniche, atletiche e tattiche che lo rendono un giocatore completo e adatto sia alla fase difensiva che a quella offensiva.

Vanderson alla Juventus: sfida aperta con il Napoli

Dotato di grande velocità, ottima capacità di dribbling e una notevole precisione nei cross, Vanderson si è imposto come uno dei punti di forza della squadra monegasca, attirando su di sé l’attenzione di molti top club.

La Juventus non è l’unica squadra interessata al giovane brasiliano. Secondo Konur, club come Barcellona, Napoli, Milan, Liverpool, Chelsea e Tottenham sono stati accostati a Vanderson, il che rende la corsa per il suo cartellino particolarmente agguerrita.

Il Barcellona lo considera un’opzione per rinnovare la fascia destra, mentre in Italia sia il Napoli che il Milan valutano il suo profilo per aggiungere qualità e profondità al reparto arretrato. In Premier League, Liverpool, Chelsea e Tottenham sono sempre alla ricerca di giovani talenti in grado di adattarsi ai ritmi del calcio inglese. Per la Juventus, Vanderson rappresenterebbe una soluzione ideale per la fascia destra. L’arrivo del brasiliano consentirebbe a Thiago Motta di avere un’alternativa di livello internazionale, capace di garantire un contributo di qualità sia in fase difensiva che offensiva. Tuttavia, l’operazione non si preannuncia semplice. Il Monaco, consapevole del valore del giocatore, non lo lascerà partire facilmente e potrebbe chiedere una cifra importante, soprattutto considerando la concorrenza internazionale. Il futuro di Vanderson potrebbe essere deciso già a gennaio, ma più probabilmente in estate, quando i club avranno maggior margine di manovra sul mercato. La Juventus, grazie all’esperienza di Cristiano Giuntoli, potrebbe cercare di giocare d’anticipo, magari provando ad avviare una trattativa già nei prossimi mesi.