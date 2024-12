Koulibaly-Juventus, colpo di scena: Giuntoli al traguardo

La squadra bianconera guarda ai possibili rinforzi e, adesso, ritorna di ‘moda’ il profilo dell’ex Napoli: i dettagli dell’operazione.

La Juventus è sempre al lavoro per valutare possibili rinforzi in vista del mercato di gennaio, con particolare attenzione alla difesa. Secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, avrebbe proposto il suo assistito ai bianconeri. Tuttavia, il profilo del difensore senegalese non convince pienamente la dirigenza torinese.

Koulibaly, attualmente in forza all’Al-Hilal, sembrerebbe essere in rottura con il club saudita. L’ex Napoli, approdato in Arabia Saudita la scorsa estate dopo un’esperienza sottotono al Chelsea, non ha trovato quella serenità che sperava di ritrovare lontano dall’Europa. L’agente del giocatore, consapevole della situazione, avrebbe avviato i primi contatti con diversi club europei, tra cui la Juventus.

Koulibaly offerto alla Juventus come rinforzo per gennaio

Nonostante Koulibaly sia stato uno dei difensori più dominanti della Serie A negli anni passati, il club bianconero non sembra convinto di puntare su di lui per diverse ragioni:

Koulibaly ha 33 anni, un fattore che non si allinea pienamente con la strategia di ringiovanimento della rosa che Cristiano Giuntoli sta portando avanti. Parabola discendente: Le prestazioni del difensore senegalese nelle ultime stagioni, sia al Chelsea che all’Al-Hilal, hanno evidenziato un calo rispetto agli anni d’oro vissuti al Napoli.

Koulibaly ha un contratto importante, e riportarlo in Europa comporterebbe un notevole sforzo economico, sia in termini di cartellino che di stipendio. La Juventus, attualmente alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato, ha già una lista di profili più in linea con il progetto tecnico e finanziario del club. Tra i nomi monitorati ci sono giocatori più giovani e con prospettive di crescita, come Milan Skriniar del PSG o David Hancko del Feyenoord. Inoltre, l’infortunio di Bremer ha evidenziato la necessità di solidità e freschezza fisica, caratteristiche che la dirigenza preferirebbe ritrovare in un difensore più giovane. Nonostante i dubbi della Juventus, Koulibaly potrebbe comunque trovare spazio in Italia Per ora, la Juventus sembra orientata a declinare l’offerta, concentrandosi su alternative che possano offrire un impatto più immediato e sostenibile nel lungo termine. La proposta di Ramadani, però, resta sul tavolo e potrebbe tornare di attualità qualora le circostanze di mercato cambiassero nei prossimi mesi.