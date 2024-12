Regalo da 30 milioni: la Juventus ha definito l’affare

Regalo da 30 milioni di euro. La Juventus, adesso, ha definito l’affare. Tutti i dettagli dell’operazione in entrata.

La Juventus si prepara a concludere uno dei movimenti di mercato più significativi della stagione: il riscatto di Francisco Conceição. Il giovane talento portoghese, arrivato dal Porto in estate con la formula del prestito oneroso, diventerà ufficialmente un calciatore bianconero entro Natale. Un’operazione complessiva da 40 milioni di euro, di cui 30 milioni destinati al riscatto, che si sommano ai 7 milioni versati ad agosto per il prestito e ai 3 milioni di bonus pattuiti.

Il classe 2002 ha dimostrato rapidamente il suo valore, convincendo non solo Thiago Motta, che lo ha reso un punto fermo nel suo sistema tattico, ma anche la dirigenza e i tifosi. La Juventus crede fermamente nelle potenzialità di Conceição, considerato un pilastro del progetto presente e futuro.

Conceição verso il riscatto in maglia bianconera

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli avrebbe voluto completare l’acquisto a titolo definitivo già la scorsa estate. Tuttavia, le restrizioni di bilancio hanno reso necessario posticipare l’operazione, resa possibile grazie alla mediazione dell’agente Jorge Mendes. L’accordo di massima tra Porto e Juventus, siglato ad agosto, prevedeva comunque un riscatto praticamente obbligato, che ora è pronto a concretizzarsi.

Conceição non ha impiegato molto a conquistare l’ambiente juventino. Intelligenza tattica, visione di gioco e personalità sono i tratti distintivi di un giocatore che, a soli 22 anni, sembra già maturo per competere ad alti livelli. La Juventus ha deciso di puntare su di lui come simbolo di una nuova era, fatta di giovani talenti da valorizzare e rendere protagonisti.

L’investimento su Conceição dimostra la volontà del club di costruire una squadra competitiva anche nel lungo termine, mantenendo al contempo una strategia oculata sul mercato. Con il riscatto ormai imminente, il portoghese rappresenterà uno dei regali di Natale più importanti per i tifosi bianconeri, pronti a sognare con un talento che ha ancora tanto da mostrare.