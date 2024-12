Calciomercato Juventus, derby d’Italia sull’attaccante: asta per l’argentino

Derby d’Italia sul giocatore, adesso la Juventus è pronto a superare l’avversaria ai vertici per chiuderlo subito: i dettagli.

Santiago Castro, giovane attaccante argentino classe 2004 del Bologna, è al centro dell’attenzione di due delle principali big di Serie A. Come riportato da Sportmediaset, Juventus e Inter stanno monitorando con grande interesse la crescita del talento sudamericano, pronte a sfidarsi per il suo cartellino nelle prossime sessioni di mercato.

Arrivato dal Vélez Sarsfield la scorsa estate per 15 milioni di euro, Santiago Castro è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino. Il Bologna ha deciso di scommettere su di lui, investendo una cifra importante per un giocatore così giovane. Finora, il classe 2004 ha dimostrato di avere un grande potenziale, attirando l’attenzione di club di livello europeo.

Asta per Castro: la Juve supera così l’Inter

La Juventus, da sempre attenta ai giovani talenti, vede in Castro un possibile rinforzo per il futuro, soprattutto considerando la politica di valorizzazione dei giovani voluta da Cristiano Giuntoli. Tuttavia, i bianconeri non sono gli unici a puntare sull’attaccante: l’Inter ha deciso di inserirsi nella corsa, pronta a contendere il giocatore ai rivali storici.

Entrambi i club potrebbero rappresentare un trampolino di lancio ideale per Castro, che avrebbe l’opportunità di crescere in un contesto altamente competitivo. Il club rossoblù, che sta gestendo attentamente il percorso di crescita del giovane argentino, spera che l’interesse di Juventus e Inter possa scatenare un’asta al rialzo. L’obiettivo del Bologna è quello di incassare una cifra ben superiore rispetto ai 15 milioni spesi per acquistarlo dal Vélez.

Santiago Castro si sta affermando come uno dei prospetti più interessanti della sua generazione, e il suo futuro sembra destinato a grandi palcoscenici. Per ora, il Bologna si gode il suo talento, ma la prossima finestra di mercato potrebbe essere decisiva per capire quale maglia indosserà l’argentino nel prossimo capitolo della sua carriera. Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia: il futuro di Castro è sempre più al centro delle attenzioni della Serie A. I bianconeri potrebbero fare leva sulle capacità del direttore sportivo Cristiano Giuntoli ma anche dal fascino dell’ex tecnico del Bologna, ora alla Juventus, Thiago Motta.