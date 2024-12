Dal Real Madrid alla Juve, ma è già in Italia: il colpaccio è servito

Il trasferimento dal Real Madrid alla Juventus con un passaggio già avvenuto in Italia sembra essere il futuro tracciato del giocatore: l’evoluzione dell’affare di calciomercato.

Una delle società che sul fronte del calciomercato si attiverà maggiormente da gennaio in avanti sarà indubbiamente la Juventus. Alla prima stagione sotto la guida tecnica con mister Thiago Motta, si è evidenziata fin da subito la necessità di alcuni accorgimenti tattici per consentire di rendere al meglio e puntare ai massimi obiettivi stagionali. Perciò il direttore Cristiano Giuntoli insieme al resto della dirigenza bianconera mantiene alta l’attenzione e la rivolge a profili esperti ma anche a giovani di prospettiva, che stanno già mostrando grande talento.

Uno di questi arriverebbe dal Real Madrid, ma già conosce piuttosto bene il campionato italiano perché si sta disimpegnando con ottimi risultati all’interno dello stesso. Lo ha in qualche modo confermato a ‘Ti Amo Calciomercato’, trasmissione in onda sul canale YouTube di ‘Calciomercato.it’, il giornalista di ‘AS’, Jorge Garcia. E si tratta del calciatore del Como di Cesc Fabregas, Nico Paz.

Il 20enne di Tenerife si è formato nelle giovanili del Real Madrid prima di arrivare in prima squadra prima di trasferirsi in Serie A, acquistato del Como a titolo definitivo per cinque stagioni – fino al 30 giugno 2028 – per circa 15 milioni di euro, conservando il diritto di recompra. Un investimento importante per una società che si sta affacciando al massimo campionato italiano, sebbene tra le più facoltose in assoluto, che si sta confermando per la sua bontà.

Juventus, il rinforzo giusto ha giocato nel Real Madrid: l’affare che i bianconeri hanno in mente

Secondo il giornalista spagnolo, è evidente che Nico Paz abbia bisogno di una società come il Como che possa garantirgli il minutaggio necessario per continuare a sviluppare praticandole le proprie abilità. Perciò sarebbe da escludere un ritorno nei prossimi tempi al Real Madrid, dove non troverebbe parecchio spazio: davanti a lui il centrocampista offensivo troverebbe almeno Brahim Diaz e Arda Guler. Perciò Jorge Garcia afferma: “Magari potrebbe andare in un top club italiano il prossimo anno”.