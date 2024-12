Fulmine a ciel sereno Juventus: salta un altro difensore

Fulmine a ciel sereno Juventus, potrebbe saltare anche un altro difensore. Ecco cosa bolle in pentola, i dettagli del caso.

Il futuro di Benoit Badiashile al Chelsea sembra essere sempre più incerto. Il giovane difensore francese, arrivato a Londra dal Monaco con grandi aspettative, non è ancora riuscito a esprimere tutto il suo potenziale in Premier League. A gennaio, il suo nome potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato, con il Marsiglia e la Juventus pronte a cogliere l’occasione per rinforzare le rispettive difese.

Secondo fonti riportate da CaughtOffside, il Marsiglia avrebbe già avviato i primi contatti per ingaggiare Badiashile. Il club francese vede nel 23enne il profilo ideale per rinforzare la retroguardia e, allo stesso tempo, offrire al giocatore la possibilità di rilanciarsi in un ambiente familiare, quello della Ligue 1, dove si era già distinto con la maglia del Monaco.

Badiashile al Marsiglia: il difensore va da De Zerbi

La Juventus, dal canto suo, rimane sullo sfondo. I bianconeri sono sempre alla ricerca di giovani difensori di qualità e potrebbero inserirsi nella corsa, soprattutto se le condizioni economiche fossero favorevoli. Tuttavia, al momento, è il Marsiglia a mostrare l’interesse più concreto.

Nonostante le difficoltà incontrate da Badiashile in Inghilterra, l’allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, sembra intenzionato a puntare ancora su di lui. Il tecnico italiano riconosce le qualità del difensore e vorrebbe dargli più tempo per adattarsi al calcio inglese. Tuttavia, la decisione finale potrebbe dipendere da eventuali offerte di mercato. Se il Chelsea dovesse ricevere una proposta sufficientemente allettante, non è escluso che possa decidere di lasciar partire il francese. Per il club londinese, cedere Badiashile potrebbe rappresentare un’opportunità per investire in altri settori della rosa.

Per Badiashile, un ritorno in Francia potrebbe rappresentare l’occasione giusta per ritrovare continuità e fiducia. In Ligue 1, il giovane difensore ha dimostrato di poter essere un elemento di spicco, mentre in Premier League il salto di qualità sembra essere arrivato troppo presto. Il prossimo mercato di gennaio sarà decisivo per il futuro del 23enne. Che rimanga al Chelsea per continuare il suo percorso di crescita o che decida di accettare la corte del Marsiglia o della Juventus, Badiashile dovrà lavorare per tornare a essere il giocatore che molti considerano uno dei talenti più promettenti del panorama europeo.