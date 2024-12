Osimhen alla Juventus, clamoroso: proposta accettata

Osimhen alla Juventus. Adesso la proposta sarebbe già stata accettata. Tutti i dettagli della situazione del bomber nigeriano.

Il mercato di gennaio si avvicina, ma tra Juventus e Napoli sembra esserci un muro insormontabile. I rapporti tra Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo della Juventus, e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, restano freddissimi dopo l’addio del ds partenopeo in estate. Una situazione che rende praticamente impossibile immaginare affari tra i due club, almeno nel breve termine.

Tra i profili monitorati dalla Juventus c’è Giacomo Raspadori, che piace a Giuntoli per la sua versatilità e capacità di agire sia come seconda punta che come trequartista. Tuttavia, al momento non ci sono trattative in corso. A complicare ulteriormente lo scenario c’è il veto imposto da Antonio Conte. L’allenatore del Napoli, infatti, ha un ruolo decisivo nelle scelte di mercato e non sembra disposto a privarsi del giocatore, che considera fondamentale nel suo progetto tecnico. Discorso diverso, invece, per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, in rotta con il Napoli dopo alcune tensioni con il club, ha attirato l’attenzione di diverse big europee, tra cui la Juventus. Giuntoli è particolarmente interessato a riportarlo nella squadra che sta costruendo, puntando sulla relazione personale che lo lega al giocatore: è stato lui, infatti, a portarlo in Italia dal Lille nel 2020, in un’operazione lampo durante la pandemia.

Osimhen apre alla Juventus: 75 milioni sul piatto

L’operazione Osimhen potrebbe essere resa possibile dalla clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro, una cifra importante ma che garantirebbe al club acquirente di bypassare la necessità di trattative dirette con De Laurentiis. Il nigeriano, dal canto suo, vedrebbe di buon occhio un trasferimento alla Juventus, dove ritroverebbe il dirigente che lo ha scoperto e lanciato.

Il Manchester United, inizialmente in pole per Osimhen, ha frenato nelle ultime settimane, ma potrebbe trattarsi solo di una strategia per abbassare il prezzo. La Juventus, nel frattempo, valuta alternative: tra i nomi sul taccuino spicca quello di Joshua Zirkzee, attaccante, ora, proprio in Premier League, che piace per il suo potenziale e il costo più contenuto rispetto a Osimhen.

Le tensioni tra Juventus e Napoli limitano le possibilità di operazioni dirette, ma Giuntoli non sembra intenzionato a mollare la presa su Osimhen. L’eventuale attivazione della clausola rescissoria rappresenterebbe un colpo di scena, garantendo ai bianconeri un rinforzo di altissimo livello in attacco. Tuttavia, l’operazione resta complicata, anche alla luce dell’interesse di altri club e delle dinamiche interne alla Juventus, che continua a lavorare anche su soluzioni alternative come Zirkzee. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il ritorno di Osimhen sotto la guida di Giuntoli potrà davvero diventare realtà.