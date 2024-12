Calciomercato Juventus, bomber in prestito: hanno già detto sì

Bomber in prestito. Avrebbe già detto sì all’operazione. I dettagli della situazione relativa al nuovo attaccante.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, la Juventus starebbe valutando l’opportunità di ingaggiare in prestito Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1992 attualmente in forza al West Ham. La società bianconera è alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo per la sessione di mercato invernale e il profilo del centravanti potrebbe rappresentare una soluzione temporanea e funzionale.

Füllkrug, 31 anni, è un attaccante esperto e fisicamente imponente, noto per la sua capacità di giocare come riferimento centrale e per la sua abilità nel finalizzare le occasioni sotto porta. Dopo il suo approdo in Bundesliga con il Werder Brema, il tedesco si è trasferito al West Ham. Tuttavia, la sua avventura in Premier League non ha ancora raggiunto i picchi sperati, e ciò potrebbe favorire un suo trasferimento a Torino.

Füllkrug in prestito alla Juventus: asse Torino-Londra

Con Dusan Vlahovic unica punta e Arkadiusz Milik ancora ai box per infortunio, la Juventus necessita di un attaccante affidabile in grado di fornire soluzioni immediate. Füllkrug rappresenterebbe un’alternativa di esperienza, capace di adattarsi rapidamente alle esigenze del tecnico Thiago Motta.

La formula del prestito renderebbe l’operazione economicamente sostenibile, permettendo ai bianconeri di rinforzare l’attacco senza compromettere le strategie di mercato a lungo termine. Il West Ham potrebbe essere aperto all’idea di un prestito per Füllkrug, soprattutto se l’attaccante non riuscisse a ritagliarsi un ruolo da protagonista nei prossimi mesi. Il club londinese potrebbe considerare la Juventus una destinazione ideale per garantire al giocatore minuti e visibilità.

La Juventus è in attesa di ulteriori sviluppi, ma il profilo di Füllkrug sembra già aver ricevuto l’approvazione della dirigenza e dello staff tecnico. Qualora si concretizzasse, l’arrivo dell’attaccante tedesco garantirebbe maggiore profondità alla rosa bianconera in vista della seconda parte della stagione. L’operazione Füllkrug rientra nella strategia della Juventus di puntare su giocatori pronti ed esperti per affrontare le sfide immediate, mantenendo al contempo un occhio di riguardo per la sostenibilità economica. Con il mercato invernale alle porte, non resta che attendere per capire se il centravanti tedesco vestirà il bianconero.