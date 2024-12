Accordo totale con la Juve: bye bye Bayern Monaco

Accordo totale con la Juventus. Bye Bye Bayern Monaco. Ecco cosa succederà nell’operazione. Tutti i dettagli della situazione.

La Juventus è pronta a rinforzare il reparto difensivo durante il mercato invernale, e il nome di Milan Škriniar si fa sempre più caldo. Secondo quanto riportato da PSGInside Actu, il club bianconero sarebbe in testa alla corsa per assicurarsi il difensore slovacco del Paris Saint-Germain già a gennaio. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita: Aston Villa, Bayern Monaco, Al Hilal e Galatasaray sono pronti a sfidare la Vecchia Signora per ingaggiare l’ex interista.

Dopo il suo trasferimento a parametro zero dall’Inter al PSG la scorsa estate, Škriniar non è riuscito a imporsi come titolare inamovibile nella squadra di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo sembra preferire Marquinhos e Lucas Hernandez al centro della difesa, relegando il difensore slovacco a un ruolo secondario. Con soli 10 presenze stagionali tra Ligue 1 e Champions League, il classe 1995 potrebbe considerare un cambio di scenario per ritrovare continuità e rilanciare la sua carriera.

Skriniar alla Juventus: arriva a gennaio

La Juventus, alla ricerca di un leader difensivo, sarebbe pronta ad approfittare della situazione di Škriniar. L’esperienza maturata in Serie A e la conoscenza del campionato italiano fanno di lui un profilo ideale per rafforzare la retroguardia bianconera. L’arrivo di Škriniar potrebbe rappresentare un investimento strategico per il progetto di Thiago Motta.

Secondo le indiscrezioni, la Juventus starebbe lavorando per un prestito con diritto di riscatto, ma il PSG potrebbe preferire una cessione definitiva per alleggerire il monte ingaggi. Nonostante il vantaggio della Juventus, altri club di primo piano monitorano con attenzione la situazione di Škriniar.

Un ritorno in Italia potrebbe rappresentare la soluzione migliore per Škriniar, che ha vissuto le sue stagioni migliori con la maglia dell’Inter. Alla Juventus troverebbe un ambiente familiare e un progetto ambizioso che punta a riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Con il mercato di gennaio alle porte, la Juventus cercherà di chiudere la trattativa il prima possibile per battere la concorrenza e garantire a Thiago Motta un rinforzo fondamentale per il prosieguo della stagione. La palla ora passa al PSG e alla volontà del giocatore, ma la Vecchia Signora sembra determinata a portare Škriniar a Torino.