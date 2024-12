Vlahovic nella Capitale: bye bye Juventus, è finita

Dusan Vlahovic nella Capitale. Adesso l’avventura con la Juventus è finita. Tutti i dettagli della situazione.

I negoziati tra Dusan Vlahovic e la Juventus per il rinnovo contrattuale sembrano essere in un vicolo cieco, con le due parti ferme in una situazione di “standstill“. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il futuro del centravanti serbo potrebbe presto allontanarsi dai bianconeri, con club come Chelsea, Arsenal e Atletico Madrid pronti a inserirsi nella corsa al talento di 24 anni.

Nonostante i problemi della Juventus, Vlahovic ha continuato a dimostrare il suo valore sul campo. Con 11 gol in 19 partite in tutte le competizioni, il suo rigore al 95′ contro il Venezia è stato cruciale per evitare una sconfitta clamorosa contro l’ultima in classifica. Tuttavia, l’impressione è che il centravanti serbo non si sposi perfettamente con il progetto tattico di Thiago Motta.

Tutti pazzi per Vlahovic: c’è anche l’Atletico

Le indiscrezioni parlano di una possibile riduzione del prezzo richiesto dalla Juventus, che sarebbe disposta ad abbassare la valutazione del giocatore da 65-70 milioni di euro a circa 50-55 milioni di euro. L’obiettivo è liberare fondi per rinforzare altre aree della rosa e adattarsi meglio alle richieste del mercato. Il tecnico bianconero, infatti, sembrerebbe preferire un attaccante con caratteristiche diverse per il suo stile di gioco, portando il club a considerare seriamente una cessione di Vlahovic nella prossima estate, se non già a gennaio.

L’Arsenal rimane uno dei club più interessati, forte di un interesse mai nascosto per il giocatore. Il Chelsea, invece, ha recentemente chiesto aggiornamenti sulla situazione di Vlahovic, anche se il loro interesse non sembra essere ancora in una fase avanzata. Sullo sfondo, l’Atletico Madrid monitora con attenzione gli sviluppi, pronto a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio.

La situazione si complica ulteriormente a causa del rapporto teso tra Vlahovic e i tifosi juventini. Dopo il deludente pareggio contro il Venezia, i giocatori bianconeri sono stati duramente contestati dai sostenitori. A differenza dei compagni, Vlahovic ha reagito con sarcasmo, rispondendo alle critiche con un gesto di pollice alzato che non è passato inosservato. Inoltre, il mese scorso, Vlahovic aveva lasciato intendere una certa insoddisfazione per il suo ruolo tattico. “Mi piace giocare con un altro attaccante al mio fianco, come accade in nazionale con Mitrovic. È più facile sfruttare le mie qualità“, aveva dichiarato dopo una partita di Nations League con la Serbia. L’interesse dei grandi club europei, dall’Arsenal al Chelsea, passando per l’Atletico Madrid, garantisce che le offerte non mancheranno. Tuttavia, la sensazione è che, salvo colpi di scena, l’avventura di Vlahovic alla Juventus sia ormai agli sgoccioli.