Addio Yildiz per Tonali: c’è già la posizione della Juventus nel merito della notizia esplosa questa mattina. Ecco cosa pensa la società

Stamattina il Corriere dello Sport, come vi abbiamo svelato prima, ha lanciato una vera e propria bomba di mercato: la Juventus vuole Sandro Tonali e sarebbe disposta anche a sacrificare Yildiz per arrivare al centrocampista del Newcastle.

Quello che sarebbe un clamoroso cambio di programma rispetto all’attuale numero dieci, sarebbe dovuto al fatto che l’esplosione, forse inaspettata in questi termini, di Francisco Conceicao, abbia messo al sicuro la Juventus sulle corsie per i prossimi anni. E siccome il turco è un elemento che piace a molti e che quindi potrebbe regalare un bel po’ di milioni, allora qui parliamo anche di una clamorosa plusvalenza che i bianconeri potrebbero piazzare nel corso dei prossimi mesi. Detto questo, è evidente che Yildzi sia un patrimonio del club e quindi la società, secondo le informazioni riportate da ilbianconero.com, una prima posizione, anche netta, l’avrebbe presa.

Addio Yildiz per Tonali: la Juve ha già deciso

“La Juventus punta su Yildiz per il presente e per il futuro e, a sua volta, il turco punta sul club bianconero per la sua personale ascesa all’Olimpo del calcio mondiale. Insomma, per far vacillare le parti servirebbe una di quelle offerte a tre cifre, quelle che fan girare la testa e a cui non si può dire di no. Offerte che, al momento, non sono in vista”. Questo si legge sul sito citato prima che quindi indica la strada che la Juve vuole mantenere per il giocatore turco, uno dei più importanti della rosa, quello che può crescere e ancora molto, quello che potrebbe regalare grandissime soddisfazioni.

Ovvio che tutti potrebbe cambiare qualora arrivasse un’offerta che la società riterrebbe clamorosa. Davanti a cifre monstre, in nessun club del mondo, nessun giocatore è incedibile. Ecco che potrebbe succedere davvero di tutto. Ma al momento, la Juve, vuole andare avanti con il gioiellino turco.