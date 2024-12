Salah subito alla Juventus: proposta choc e nuovo ‘accordo’

Salah subito alla Juventus? Ecco cosa potrebbe succedere nel futuro del fuoriclasse del Liverpool. Tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato da Team Talk, Mohamed Salah, stella del Liverpool, avrebbe rifiutato le avances di ben otto squadre di alto profilo, ribadendo la sua fedeltà ai Reds. Il fuoriclasse egiziano, nonostante le numerose offerte provenienti da club europei e non solo, ha deciso di rimanere ad Anfield, dimostrando ancora una volta il suo legame con la squadra.

Tra le società che avrebbero cercato di strappare Salah al Liverpool figurano anche alcune delle principali realtà calcistiche mondiali. I nomi menzionati sono impressionanti: Al Hilal, Barcellona, Juventus, Al Nassr, Inter Miami, Al Ittihad, Al Ahli e Zamalek. Tuttavia, Salah avrebbe cortesemente declinato tutte le proposte, confermando la sua intenzione di continuare la sua avventura in Premier League.

Salah rimane al Liverpool: porta chiusa anche per la Juve

La Juventus, che secondo i rumors avrebbe sondato il terreno per portare l’egiziano a Torino, si unisce così alla lunga lista dei club respinti. Anche squadre del calibro del Barcellona e del sempre ambizioso Inter Miami di David Beckham, oltre alle ricche proposte delle squadre saudite, hanno dovuto fare i conti con il “no” di Salah.

L’attaccante egiziano, legato al Liverpool fino al 2025, rimane un elemento fondamentale per i Reds. Nonostante le ricche offerte provenienti soprattutto dall’Arabia Saudita, che avrebbero potuto far vacillare chiunque, Salah ha dimostrato ancora una volta di voler competere al più alto livello europeo e di essere fedele al progetto tecnico della sua squadra. Questo rifiuto collettivo rappresenta un messaggio chiaro: Salah non è solo uno dei migliori attaccanti al mondo, ma è anche un giocatore che dà priorità al progetto sportivo e al senso di appartenenza, caratteristiche che lo rendono ancora più speciale agli occhi dei tifosi del Liverpool.

Resta ora da vedere se nel prossimo futuro le big del calcio proveranno nuovamente a convincerlo a cambiare aria, ma per il momento, i supporters di Anfield possono tirare un sospiro di sollievo. Salah rimane con loro, pronto a continuare a scrivere la sua storia in Premier League.