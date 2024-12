Vlahovic-Juve, si chiude il sipario: addio da 42 milioni

Vlahovic-Juventus, adesso si chiude il sipario. L’addio al costo di 42 milioni, ecco cosa potrebbe succedere: i dettagli della situazione.

Come anticipato da ‘Momblano’ a ‘Juventibus’, il mercato della Juventus si prepara ad affrontare una sessione invernale di gennaio 2025 particolarmente movimentata, con diversi scenari che potrebbero cambiare il volto della squadra. Secondo quanto riportato da Luca Momblano su “Juventibus”, la Juventus sarebbe già consapevole di un’offerta concreta dell’Arsenal per Dusan Vlahovic, proposta che si aggirerebbe sui 42 milioni di euro.

L’entourage di Dusan Vlahovic, rappresentato da Darko Ristic, avrebbe già fatto presente questa proposta al club bianconero. Il messaggio è chiaro: il giocatore sarebbe disposto a trovare un accordo con i Gunners, ma aspetta una risposta definitiva da parte della Juventus. Questo scenario suggerisce che la cessione del serbo potrebbe essere una possibilità concreta, offrendo al club una cifra significativa da reinvestire nel mercato.

L’Arsenal si fa sotto Dusan: offerta da 42 milioni di euro

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sembrerebbe avere già una strategia ben delineata per sostituire un eventuale addio di Vlahovic. Il nome caldo è quello di Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli che Giuntoli conosce bene dai tempi della sua esperienza partenopea. Tuttavia, il costo elevato dell’operazione potrebbe rappresentare un ostacolo significativo, richiedendo un’importante pianificazione economica e strategica.

Parallelamente, Thiago Motta starebbe valutando opzioni più sostenibili. Tra queste emerge il nome di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che sta vivendo una stagione altalenante ma con spunti interessanti. L’idea è di affiancarlo a un altro attaccante, creando un duo capace di garantire solidità e continuità in fase offensiva.

La Juventus si trova dunque davanti a una serie di scelte cruciali per definire il proprio futuro. La possibile cessione di Vlahovic rappresenterebbe un cambiamento radicale nel progetto tecnico, ma al tempo stesso un’opportunità per ringiovanire e rinforzare la rosa. Giuntoli e Motta, con approcci diversi, sembrano avere le idee chiare su come muoversi nel mercato invernale. Con gennaio 2025 alle porte, i tifosi bianconeri attendono con ansia di conoscere le mosse definitive del club, tra il sogno Osimhen e le soluzioni pragmatiche targate Zirkzee. Staremo a vedere cosa succederà.