Vlahovic chiude con la Juventus. Lo scambio è clamoroso: ecco di cosa si tratta. Tutti i dettagli della situazione.

La Juventus continua a vincere ma non a convincere. Il recente successo in casa del Monza, seppur fondamentale per il cammino in campionato, non ha fugato i dubbi sulla solidità e sull’efficacia della squadra. La vittoria ha riportato i bianconeri alla settima affermazione stagionale, ma i dieci pareggi collezionati finora pesano come un macigno sul rendimento complessivo.

L’attacco ha dato qualche segnale di ripresa con il rientro di Nico Gonzalez, autore del suo secondo gol consecutivo dopo quello in Coppa Italia. L’argentino, reduce da un infortunio, è stato subito schierato titolare da Thiago Motta, dimostrando di poter essere un valido supporto a Dusan Vlahovic. Tuttavia, la situazione dell’attaccante serbo è tutt’altro che stabile: il nervosismo mostrato al momento della sostituzione nell’ultima partita e la sua complessa situazione contrattuale rappresentano questioni che il club dovrà affrontare al più presto. Secondo quanto riportato da The Sun, il Manchester United starebbe valutando la possibilità di cedere Rashford già a gennaio, addirittura con la formula del prestito. Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile dei Red Devils, ha recentemente dichiarato di essere “pronto per una nuova sfida”, rompendo di fatto con il club e con una parte della tifoseria. Le sue parole hanno creato un terremoto in casa United, con il tecnico Amorim che ha deciso di non convocarlo nelle ultime due partite di Premier League.

Dall’Inghilterra: scambio Vlahovic-Rashford già a gennaio

Questa situazione potrebbe aprire uno spiraglio per la Juventus, che è alla ricerca di un profilo di alto livello in attacco ma non dispone di grandi risorse economiche da investire subito. L’idea di un prestito, magari con un contributo del Manchester United sul pesante ingaggio del giocatore, potrebbe rappresentare un’occasione irripetibile per i bianconeri. Inoltre, il club inglese potrebbe considerare di inserire Vlahovic in un eventuale accordo futuro, aumentando l’attrattiva della proposta per entrambe le parti.

Marcus Rashford è un giocatore polivalente, capace di ricoprire sia il ruolo di esterno sinistro che quello di punta centrale. Il suo enorme senso del gol e la capacità di partecipare alla manovra lo rendono un profilo ideale per il gioco di Thiago Motta. Con l’inglese in rosa, la Juventus avrebbe un attaccante in grado di garantire qualità e pericolosità offensiva, andando a colmare le lacune evidenti dell’attuale reparto avanzato.

Ovviamente, l’ostacolo principale rimane l’ingaggio elevato del calciatore, ma con il supporto economico dello United per i prossimi mesi, la Juventus potrebbe permettersi di valutare con calma un investimento definitivo in estate. Rashford avrebbe inoltre l’opportunità di rilanciarsi in un contesto diverso dalla Premier League, evitando di rafforzare una diretta rivale inglese, come lui stesso ha dichiarato: “Sarò sempre un Red Devil”.