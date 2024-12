Calciomercato Juventus, scambio in Premier League: magia di Giuntoli

Scambio in Premier League, magia di Cristiano Giuntoli. Ecco cosa succederà in dettaglio. Arriva il pallino di mister Motta.

La Juventus ha intensificato i contatti con il Manchester United per sondare la possibilità di portare Joshua Zirkzee a Torino. Il giovane attaccante olandese, reduce da un’esperienza opaca in Premier League, è uno degli obiettivi principali della dirigenza bianconera per rinforzare l’attacco già nella sessione di mercato invernale. Tuttavia, dagli uffici di Old Trafford arriva una proposta inaspettata: gli inglesi sarebbero pronti a lasciar partire Marcus Rashford, con un aiuto significativo nel pagamento del suo ingaggio da 15 milioni di euro lordi a stagione.

La situazione di Rashford allo United sembra essere ormai compromessa, con rapporti tesi tra il giocatore e il club. Per questo motivo, il Manchester starebbe valutando una sua cessione temporanea, che potrebbe sbloccare anche altre operazioni. Infatti, la permanenza di Rashford nella rosa inglese è strettamente legata alla disponibilità di risorse per concludere nuovi innesti: il tecnico Ruben Amorim, da poco alla guida del club, ha richiesto un grande nome per l’attacco. Proprio l’arrivo di un big potrebbe aprire le porte alla partenza in prestito sia di Rashford che di Zirkzee. La Juventus, però, rimane cauta. Giuntoli e Thiago Motta non sono convinti della sostenibilità economica dell’operazione Rashford, nonostante la disponibilità dello United a partecipare al pagamento dello stipendio, e continuano a preferire il profilo di Zirkzee. Il giovane attaccante avrebbe infatti costi inferiori e rappresenterebbe una soluzione più strategica per il futuro del progetto bianconero.

Dallo United offrono Rashford ma la Juve vuole Zirkzee

La strategia della Juventus è chiara: attendere che il Manchester United definisca i propri movimenti di mercato per poi affondare il colpo su Zirkzee. Resta da capire se lo United accetterà di lasciar partire entrambi i giocatori o se la rottura con Rashford finirà per influenzare anche l’uscita dell’olandese.

La sessione di gennaio si preannuncia dunque caldissima per la Juventus, con il tandem Giuntoli-Motta pronto a cogliere le occasioni giuste, senza mai perdere di vista l’equilibrio finanziario.

Per la Juventus, però, la priorità rimane chiara. Giuntoli e Motta vogliono puntare su giovani dal grande potenziale come Zirkzee, che potrebbe rappresentare un’opportunità non solo per il presente ma anche per il futuro del club. Il dialogo con il Manchester United continuerà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di trovare una soluzione che soddisfi le aspettative bianconere senza compromettere la strategia economica e tecnica del club.