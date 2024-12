Calciomercato, la Juve fa tris: arrivano tutti a gennaio

La Juventus adesso è pronta a mettere a segno un triplo colpo già nel mercato di gennaio: tutti i dettagli delle operazioni.

La Juventus è pronta a tornare protagonista sul mercato con tre acquisti strategici per rafforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Dopo un mese e mezzo di attesa, la vittoria in campionato contro il Monza ha ridato fiducia ai bianconeri, ma le difficoltà emerse nella prima parte di stagione hanno evidenziato la necessità di interventi importanti durante la finestra invernale di mercato.

Il successo sul Monza ha permesso alla Juventus di rimanere agganciata alle prime posizioni in classifica, ma i prossimi impegni contro la Fiorentina e la Supercoppa Italiana saranno fondamentali per rilanciare le ambizioni della squadra. Nel frattempo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già al lavoro per individuare i rinforzi necessari, con un focus particolare sulla difesa e sull’attacco. I nomi circolati sono molti, ma le risorse a disposizione del club sono limitate, salvo eventuali cessioni. Tra i principali candidati alla partenza ci sono Nicolò Fagioli, Mbangula e Arkadiusz Milik, anche se convincere il polacco a lasciare Torino non sarà semplice. Stando alle ultime indiscrezioni, sul fronte degli acquisti, Chirico ha escluso l’arrivo di Milan Skriniar, ma ha evidenziato come ci siano possibilità concrete per David Hancko del Feyenoord, a condizione che il club olandese accetti di cederlo. Anche l’ipotesi di Tomori è concreta: il difensore del Milan è scontento e potrebbe ritrovare a Torino il compagno Pierre Kalulu, garantendosi un posto fisso in squadra.

La Juventus è pronta a ‘ricostruire’: ecco i colpi di gennaio

Un capitolo a parte è quello legato al capitano Danilo. Sebbene il brasiliano non abbia mai manifestato l’intenzione di lasciare la Juventus, il tecnico Thiago Motta non lo considera ideale come centrale difensivo, aprendo alla possibilità di una cessione. Non è da escludere un addio già a gennaio, anche se le destinazioni restano incerte.

Per quanto riguarda l’attacco, i nomi in cima alla lista sono ancora avvolti nel mistero, ma la Juventus cercherà di cogliere un’opportunità last minute. La strategia dipenderà molto dalle condizioni che si creeranno nelle ultime settimane di mercato.

La Juventus si prepara a un gennaio decisivo per il proprio futuro. Giuntoli è chiamato a trovare il giusto equilibrio tra investimenti mirati e cessioni necessarie per rinforzare la squadra e rilanciarla nella seconda parte della stagione. I tifosi bianconeri attendono con trepidazione le mosse del club, sperando che i nuovi arrivi possano fare la differenza in campo.