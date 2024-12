Dalla Juventus al Manchester City: il due di picche ‘chiude’ l’affare

Il Manchester City vuol fare sul serio: ecco cosa potrebbe succedere nell’operazione. Tutti i dettagli della situazione.

La Juventus continua a sfornare prestazioni convincenti, e tra i protagonisti della recente vittoria per 2-0 all’Allianz Stadium spicca il portiere bianconero Michele Di Gregorio. Il suo nome, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe attirato l’attenzione di Pep Guardiola e del Manchester City, pronti a osservare da vicino il giovane talento italiano.

Nel match contro un avversario ostico, Di Gregorio si è distinto per interventi decisivi, confermandosi un elemento cruciale per la retroguardia bianconera. La sicurezza mostrata tra i pali e la capacità di guidare la difesa hanno colpito gli osservatori inglesi, con Guardiola che sembra essere rimasto particolarmente impressionato.

Di Gregorio strega Guardiola: è finito nel mirino del City

Il tecnico catalano, noto per la sua predilezione verso portieri abili non solo nelle parate ma anche nel gioco con i piedi, avrebbe individuato in Di Gregorio un profilo interessante. La capacità del portiere bianconero di partecipare attivamente alla costruzione del gioco, unita a riflessi felini e una grande freddezza, lo rendono un candidato ideale per il gioco del Manchester City.

Tuttavia, nonostante l’interesse dei Citizens, la Juventus non sembra intenzionata a privarsi facilmente di Di Gregorio. Il portiere è considerato un elemento chiave per il presente e il futuro del club bianconero, soprattutto in un momento in cui la squadra sta consolidando la propria identità sotto la guida di Thiago Motta.

Per ora, non ci sono offerte ufficiali, ma l’interesse del Manchester City potrebbe tradursi in una proposta concreta già nella prossima sessione di mercato. La Juventus, tuttavia, non farà sconti e ora il destino del portiere italiano sembra sempre di più legato alla Juventus anche perchè la scelta stessa del giocatore parla chiaro. Lui vuole solo la Juventus e anche davanti al fascino del campionato inglese l’estremo difensore della Juventus sembra non avere dubbi su quale sarà il suo futuro. Pertanto un capitolo, che, anche se embrionale, si più considerare già – letteralmente – chiuso. Pertanto la Juventus e Thiago Motta possono continuare a portare in alto la Juventus da qui ai prossimi anni.