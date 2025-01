Calciomercato Juventus, deciso il post Vlahovic: Motta ha le idee chiare

Deciso il post Vlahovic, adesso, il tecnico bianconero ha le idee chiare. Tutti i dettagli sull’operazione in questione.

La Juventus sta già guardando al futuro in vista del mercato di gennaio, ma una delle piste che sembrava intrigante potrebbe essere già stata scartata. Secondo quanto riportato da Luca Momblano tramite Juventibus, il nome di Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Manchester United, non sarebbe considerato adatto a ricoprire il ruolo di sostituto di Dusan Vlahovic nel progetto tattico di Thiago Motta.

Stando alle informazioni condivise da Momblano, Thiago Motta e il suo staff, che conoscono bene il giocatore avendolo allenato al Bologna, avrebbero espresso un giudizio chiaro: Zirkzee non ha le caratteristiche per reggere il peso dell’attacco della Juventus. L’attaccante classe 2001, pur dotato di talento e qualità tecniche, non sarebbe considerato idoneo per il ruolo cruciale di riferimento offensivo richiesto dai bianconeri.

Zirkzee non sarà il post Vlahovic: Motta ha deciso

Questa valutazione è stata condivisa dallo staff tecnico con la dirigenza juventina, che ora potrebbe orientarsi su altri profili per rinforzare il reparto offensivo. La Juventus, infatti, sta monitorando il mercato in cerca di un attaccante capace di offrire garanzie in termini di prestazioni, adattabilità al contesto e, soprattutto, continuità fisica e mentale.

Con Zirkzee ormai fuori dai radar, restano da capire quali potrebbero essere le alternative principali per la Juventus. Tra i nomi accostati al club, ci sono profili di diverso spessore: dal giovane Jonathan David del Lille, già osservato nelle ultime settimane, al possibile ritorno di fiamma per un centravanti esperto in grado di ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic. Anche l’ipotesi di puntare su un giocatore dalla Next Gen bianconera, come Anghelè, potrebbe rientrare nelle strategie di emergenza.

Il mercato di gennaio si prospetta insidioso per la Juventus, che dovrà fare i conti con risorse limitate e una rosa già ridotta dagli infortuni. Tuttavia, il giudizio espresso da Thiago Motta su Zirkzee evidenzia l’attenzione della società nell’evitare scelte avventate. Un centravanti per i bianconeri non è solo una questione tecnica, ma anche simbolica: trovare un giocatore in grado di sostenere il peso dell’attacco è cruciale per mantenere alte le ambizioni stagionali.